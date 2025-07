La mutuelle MGEN met en lumière le sport féminin dans le journal L’Équipe avec « Passes décisives » : six double-pages dédiées à douze sportives, professionnelles et amatrices qui paraîtront du 2 au 28 juillet prochain. L’objectif : valoriser leurs parcours et performances.

Le sport féminin s’affirme encore un peu plus grâce à une opération ambitieuse portée par la mutuelle MGEN. Entre le 2 et le 28 juillet 2025, le journal L’Équipe consacre six double-pages à douze sportives, mêlant talents professionnels et amateurs, dans une campagne intitulée « Passes décisives ».

Cette initiative s’affiche comme une véritable bouffée d’air frais dans un paysage médiatique où la visibilité des femmes dans le sport reste encore trop souvent insuffisante.

Six championnes face à six amateurs

L’originalité de cette opération tient au format et à son contenu. Chaque double-page propose un portrait croisé : six championnes reconnues telles qu’Eugénie Le Sommer et Elisa De Almeida (football), Léna Grandveau et Chloé Valentini (handball), Laëtitia Guapo et Iliana Rupert (basket-ball) sont mises en regard avec six sportives amateurs. Ensemble, elles racontent les « passes décisives » qui ont marqué leurs parcours sportifs et personnels — ces moments charnières, mêlant prouesses, rencontres déterminantes ou capacités à rebondir après une blessure.

Au-delà des exploits sportifs, ces portraits abordent des thèmes essentiels comme le leadership, le dépassement de soi, l’inclusion et l’intelligence de jeu, rappelant que le sport féminin est d’abord du sport au plus haut niveau. Cette approche journalistique a pour but d’élargir le lectorat, en suscitant une identification et une empathie qui transcendent les catégories traditionnelles.

Les sportives au premier plan, MGEN en retrait

MGEN, acteur engagé du sport féminin à travers son programme MGEN Championnes Club, choisit ici de se faire discret, préférant mettre en lumière les sportives elles-mêmes plutôt que la marque. Cette stratégie souligne un marketing sportif qui mise sur l’authenticité et la crédibilité pour renforcer ses engagements sociaux.

Cette initiative, portée par Values Media et Amaury Media avec le soutien de Publicis Sport, illustre parfaitement comment les partenariats médias et les campagnes de contenu peuvent participer activement à la promotion du sport féminin. Dans un contexte où la compétition pour l’attention est rude, « Passes décisives » prouve que la valorisation sincère des athlètes et de leurs histoires est une voie gagnante, tant pour les marques que pour les fans.

En somme, MGEN et ses partenaires démontrent qu’investir dans le sport féminin, c’est aussi investir dans un marketing plus inclusif, humain et porteur de sens. « Notre soutien au sport collectif féminin s’inscrit dans la continuité de nos engagements historiques en faveur des droits des femmes, du sport-santé et du sport de haut niveau. Et au-delà d’offrir une visibilité aux sportives, nous voulions une opération inédite, inspirée des piliers du MGEN Championnes Club, en rassemblant, dans un média de référence, sportives professionnelles et sportives amatrices. C’est la mission qui nous anime : soutenir le sport féminin sur tous les terrains. Et cela est rendu possible grâce à ce partenariat avec Amaury Media dans le quotidien L’Équipe ! », affirme Alexandra Lebourg, directrice de la communication MGEN.

