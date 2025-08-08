La France fait pression pour des matchs réguliers Des Lions Britanniques et Irlandais au calendrier du rugby

La Fédération Française de Rugby (FFR) élabore des plans pour intégrer des matchs réguliers des Lions Britanniques et Irlandais dans sa stratégie à long terme. S’appuyant sur les matchs de préparation proposés pour la première tournée féminine en 2027 et la tournée masculine en Nouvelle-Zélande en 2029, la France espère que les Lions deviendront une figure familière de son cadre international de rugby.

Programmer des matchs des Lions en France s’aligne sur leur ambition de développer les talents locaux et d’organiser des matchs de haut niveau sur le sol français. L’expérience acquise lors des tours en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud pourrait enrichir le calendrier international du rugby français sans perturber la rotation quadriennale établie.

La force domestique de la France est évidente dans les récents succès de clubs comme Toulouse, Bordeaux-Bègles et La Rochelle. Combinée avec des équipes historiques telles que Toulon et Clermont Auvergne, cette profondeur offre aux Lions de possibles adversaires de qualité dans des stades à l’atmosphère intense à travers tout le pays.

Cependant, des obstacles politiques et logistiques subsistent. La saison du Top 14 s’étend jusqu’à fin juin, limitant les fenêtres potentielles pour accueillir des tournées. Les clubs préfèrent généralement ne pas libérer leurs meilleurs joueurs en été, une politique que la France maintient pour protéger le bien-être des joueurs et l’équilibre compétitif.

Un nouveau calendrier mondial commençant par la Coupe des Nations, où les résultats de l’été alimentent le classement général, pourrait aider à trouver un compromis. La FFR vise à lier plus souplement les calendriers de la LNR et de l’équipe nationale, en bâtissant un groupe plus large de joueurs préparés et bien compris.

Les talents français émergents sont enthousiastes à l’idée de nouveaux défis, et l’expérience d’affronter les Lions serait une forte motivation. Une proposition en cours de discussion suggère de préparer des équipes avec la même intensité qu’une campagne de Coupe du Monde, en répartissant les opportunités sur cinquante joueurs plutôt que sur les seuls vétérans.

Si elle se concrétise, une tournée complète des Lions en France serait historique, marquant la première depuis un match unique en 1989. Pour les fans et les joueurs, une telle renaissance signalerait la volonté du pays de renouer avec le riche héritage international du rugby.