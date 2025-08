OutField devient investisseur du Mans FC

Le groupe brésilien OutField, accompagné de Georgios Frangulis et de sportifs de haut niveau, entre au capital du Mans FC. De quoi faire passer un cap à une formation qui reprend son envol intelligemment.

Ce partenariat marque une nouvelle étape dans l’histoire du club sarthois, en cohérence avec la vision ambitieuse portée par son président, Thierry Gomez : continuer de faire grandir Le Mans FC, qui monte cette saison en Ligue 2 BKT, de manière durable dans le football français et en faire la fierté des Mancelles et des Manceaux.

Pour information, parmi les investisseurs figurent notamment la star de la balle jaune, Novak Djokovic, ainsi que les anciens pilotes de Formule 1 Felipe Massa et Kevin Magnussen.

Un renfort de poids

Avec plus de 500 millions d’euros investis dans divers secteurs au Brésil et à l’international, OutField s’impose comme un acteur reconnu du capital-investissement, spécialisé dans le sport. Son expertise lui permet d’accompagner clubs et organisations sportives dans leur développement stratégique, opérationnel et financier, en mobilisant des ressources ciblées et un réseau international de haut niveau.

OutField a également créé un écosystème inédit en devenant la première société de gestion de fonds au Brésil disposant d’une branche dédiée au sport : investissement dans le Coritiba FC, cabinet de conseil en stratégie et fusions-acquisitions, et agence de communication et d’engagement des fans.

La déclaration