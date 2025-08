L’AS Saint-Étienne et hummel révèlent le maillot third 2025-2026

L’AS Saint-Étienne et son équipementier, hummel, révèlent ce vendredi le maillot third pour la saison 2025-2026.

Sobre et élégante, la nouvelle tenue third se dévoile dans un vert kaki des plus tendance. Ce même ton que les joueurs et joueuses ont déjà laissé voir sur leurs tenues de sortie, déjà remarquées et soulignées par leurs supporters.

Sublimé par le logo enrichi, ce maillot se porte au stade, et partout ailleurs, par tous les amoureux du Vert et des Verts, confirme le communiqué du club stéphanois. Également disponible en version manches longues, il est complété par un short et des chaussettes kaki aux détails beiges dans une tunique uniforme.

Comme toutes les tenues signées par hummel, ce maillot s’inscrit, lui aussi, dans la démarche RSE « Vert l’Avenir » de l’AS Saint-Étienne, avec ses fibres produites à partir de huit bouteilles en plastique recyclées pour former un polyester très performant et écologique.

Déjà disponible sur la boutique en ligne, ce nouveau maillot le sera dès demain, samedi 10h, à la Boutique des Verts, et porté le soir même par les joueurs d’Eirik Horneland à l’occasion de l’ultime match de préparation à Cagliari.