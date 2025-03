Van Rysel – la marque flamande de vélos et d’équipements haute performance – annonce le lancement grand public du vélo de route aérodynamique, RCR-F, déjà utilisé au plus haut niveau par Decathlon-AG2R La Mondiale.

Co-conçu avec Swiss Side et l’équipe Decathlon-AG2R La Mondiale, le RCR-F incarne l’innovation aérodynamique de pointe de Van Rysel, repoussant les limites de la performance en cyclisme sur route. Le prototype du RCR-F a été utilisé pour la première fois par l’équipe en mai 2024, avant que la version finale débute sur le Tour de France. En 2025, il a déjà remporté trois victoires au sprint avec Sam Bennett et Dorian Godon. À partir du 28 mars, les cyclistes du monde entier auront donc enfin la possibilité de rouler sur le même vélo que les pros.

« Quand Van Rysel promet aux cyclistes le vélo le plus rapide, nous le réalisons vraiment. Le cadre et les composants du modèle haut de gamme sont identiques à ceux utilisés au même niveau que le WorldTour. Le RCR-F est un pur vélo de course, conçu pour la vitesse, et rien d’autre. » (Jérémie Debeuf, Responsable Produit chez Van Rysel)