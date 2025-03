Usain Bolt – plus grand sprinteur de tous les temps et fervent supporter des Red Devils – s’est associé à Christian Eriksen, milieu de terrain de Manchester United, à l’occasion d’un programme qui transforme la vie des jeunes défavorisés de la ville chère à Alex Ferguson.

Dans les faits, Street League utilise le football pour lutter contre la pauvreté et offrir aux jeunes les opportunités dont ils ont besoin pour réussir dans la vie. Son approche unique allie sport, résilience, confiance en soi, éducation et acquisition de compétences professionnelles. Et cela, à destination de jeunes de 16 à 30 ans vivant dans les communautés les plus défavorisées du Royaume-Uni.

Usain Bolt – quatre fois lauréat du Prix Laureus du Sportif de l’Année et Christian Eriksen, lauréat du du Comeback de l’Année 2023 – ont donc participé à faire du sport un puissant levier d’inclusion sociale. Lors de cette visite, ces derniers ont participé à des exercices d’entraînement, partagé leurs expériences au plus haut niveau et échangé avec les jeunes du programme sur l’impact du football dans leur vie.

Eriksen est d’ailleurs un exemple frappant en la matière puisqu’après avoir épousé une ascension fulgurante dans le monde du ballon rond, l’intéressé s’est effondré sur le terrain après un arrêt cardiaque lors d’un match de l’Euro 2020 avec le Danemark contre la Finlande.

Ils ont dit :

« J’ai entendu parler du travail de Laureus et de la vision de Nelson Mandela selon laquelle le sport a le pouvoir de changer le monde lors des Laureus Awards ces dernières années. C’était donc un moment particulier de voir ces paroles prendre vie ici, à Manchester. Laureus soutient des programmes comme Street League pour aider les jeunes à gagner en confiance et en résilience grâce au sport. Si j’avais un message pour eux aujourd’hui, ce serait : Ne vous fixez pas de limites, tout est possible. » (Usain Bolt) « La vie est précieuse. C’était le cœur de mon discours en 2023 lorsque j’ai reçu le Prix Laureus du Comeback de l’Année, et c’est aussi ce que défendent les programmes comme Street League, soutenus par Laureus. Le message de Laureus, selon lequel le sport a le pouvoir de transformer la vie des jeunes, me touche particulièrement. » (Christian Eriksen)

Pour information, les Laureus World Sports Awards 2025 se tiendront à Madrid le 21 avril prochain.