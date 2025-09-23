Réseaux Sociaux

La Roca Team recrute

ParRessources Humaines
23 septembre 2025

L’équipe la plus jeune et une des plus performantes de l’élite du basket européen recherche ses futurs talents dotés d’une ambition à toute épreuve dans les domaines suivants :

– Sponsoring et partenariats
– Marketing et numérique
– Ventes et commercial
– Intelligence économique
– Billetterie

Il n’y a pas de limite au succès. Nous devons être les meilleurs. Si vous souhaitez faire partie de l’aventure et rejoindre la Roca Team, vous pouvez déposer votre candidature en envoyant votre CV à l’adresse mail suivante : info@asmonacobasket.mc.

