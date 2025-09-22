Offre Emploi : Assistant de Projets Franco-Allemands (H/F) : CNOSF

Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) est une association reconnue d’utilité publique. Il représente le mouvement Olympique sur le territoire français et promeut les principes fondamentaux et les valeurs de l’Olympisme. Il organise et dirige la délégation française aux Jeux Olympiques et aux compétitions patronnées par le CIO. Représentant l’ensemble du mouvement sportif sur le territoire, le CNOSF réunit cent onze fédérations sportives nationales et membres associés, et leurs cent-soixante-mille associations sportives.

Le poste

Dans le cadre du programme « Travail chez le partenaire » de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ), le CNOSF recrute un Assistant de projets franco-allemands (H/F) au sein du Pôle Relations Internationales du CNOSF.

Missions

Placée sous l’autorité du Permanent Pédagogique, la personne aura pour mission d’assurer, sans que la liste soit limitative, les missions et activités suivantes :

Soutien au chargé de mission aux relations franco-allemandes du CNOSF dans le renforcement des actions franco-allemandes vers les acteurs nationaux et régionaux du mouvement sportif ;

Création d’outils numériques à destination des porteurs de projets français (webinaires, vidéoconférences…) ;

Soutien administratif et pédagogique aux porteurs de projets ;

Participation à l’animation et à la création de contenu pour le site franco-allemand : https://francoallemand.franceolympique.com/ ;

Mise en relation de structures sportives françaises et allemandes intéressées par la mise en place d’échanges franco-allemands ;

Soutien au chargé de mission aux relations franco-allemandes du CNOSF dans la préparation des réunions d’information et des réunions institutionnelles ;

Travail en coopération avec l’OFAJ, ainsi qu’avec notre partenaire allemand, la Deutsche Sportjugend ;

Participation à des manifestations organisées en coopération avec l’OFAJ.

Profil recherché

Avoir entre 18 et 30 ans ;

Résider de façon permanente en Allemagne ;

Justifier d’une expérience dans le franco-allemand et/ou dans le milieu associatif du sport, de la jeunesse ;

Avoir de très bonnes connaissances en français et en allemand ;

Justifier d’une formation professionnelle ou d’un diplôme de second degré.

La politique de recrutement du CNOSF vise à atteindre une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein de l’ensemble des postes. Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap.

Pour postuler, c’est ici.