Offre Emploi : Directeur/Directrice de l’Image des Jeux et de la Marque (H/F) – Alpes Françaises 2030

Dans l’objectif de constituer des équipes soudées, performantes et engagées, le Comité est à la recherche de talents, et notamment de son/sa Directeur/Directrice de l’Image des Jeux et de la Marque.

Le Comité d’organisation Alpes Françaises 2030 sera notamment chargé de planifier, financer et livrer les Jeux ainsi que les événements associés, les promouvoir en France et à l’International, et mener des actions de promotion et de développement du sport et du mouvement olympique et paralympique en France et à l’international, en lien avec le mouvement sportif national.

·Et dans le massif des Aravis en Haute Savoie (biathlon et ski de fond).

·Dans la vallée de la Tarentaise en Savoie (ski alpin, bobsleigh/luge/skeleton, combiné nordique) ;

·Dans le pays briançonnais dans les Hautes Alpes (ski acrobatique et snowboard) ;

·À Nice dans les Alpes Maritimes (sports de glace) ;

Le projet prévoit une organisation des compétitions répartie sur 4 pôles situés respectivement :

Le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver Alpes Françaises 2030 a pour objet l’organisation des Jeux Olympiques (du 1 au 17 février 2030) et des Jeux Paralympiques (du 1 au 10 mars 2030).

Sous la responsabilité du Directeur Général du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, le/la Directeur/rice de l’Image des Jeux et de la Marque a pour mission de définir l’Image des Jeux et de développer la stratégie de rayonnement de la Marque associée.

Il s’agit de développer une approche pragmatique orientée vers la création de contenu équilibrant la dimension créative et business :

o Développer du contenu créatif qui renforce la marque

o Assurer l’applicabilité commerciale

Missions :

Définir l’Image des jeux

-Développer le concept Image reflétant fidèlement l’ADN des jeux Alpes Françaises 2030,

-Définir l’ensemble de la stratégie d’image du projet en déployant l’histoire d’Alpes Françaises 2030 via la construction d’un narratif autour de la vision auprès des différents publics et via divers outils ;

-Définir le cadre d’exploitation de l’Image.

Assurer la cohérence de la stratégie de marque entre ancrage local, engagement national et international :

-Proposer une stratégie qui s’insère dans le cadre offert par le CIO

-Intégrer l’ADN local de la marque reflétant les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur

-Inclure le territoire français afin d’en faire un projet porté au niveau national par le grand public

-Développer du contenu favorisant la promotion de la marques AF2030 à l’international afin d’engager largement partenaires et audience

Construire la stratégie de marque en proposant une approche complète autour de contenus, avec un objectif d’applicabilité commerciale.

-En collaboration étroite avec la Direction des revenus : décliner une marque forte et engageante pour nos partenaires ;

-Elaborer et produire l’ensemble des contenus (campagne de communication, vidéos, éditions, photos, etc.) afin de transmettre l’image souhaitée pour Alpes Françaises 2030, en étant force de proposition et en collaborant avec les autres Directions du Comité pour développer des outils et des activations innovantes en cohérence avec la vision du projet ;

-Élaborer et mettre en œuvre le cadre de développement des actions digitales, dont l’application pourra être déclinée de manière transverse aux différentes Directions (notamment direction commerciale, de la marque, de la mobilisation, de la communication) ;

-Développer l’ensemble des attributs de la marque d’Alpes Françaises 2030 (emblèmes, slogan, mascottes, look, identité visuelle, etc.) et garantir leur déploiement efficace en mettant en place des outils et processus clairs permettant de répondre aux besoins des autres Directions d’Alpes Françaises 2030 ;

Evènementiel sportif, cérémonie :

-Développer des concepts événementiels en lien avec les temps forts du projet des Alpes Françaises 2030 ;

Développer une démarche innovante d’exploitation de la Marque

-Éveiller la créativité au sein du Comité et favoriser l’innovation en utilisant les Jeux comme plateforme (ex. mettre en place des dispositifs d’innovation participative, organiser des challenges de créativité, coordonner des projets transverses) ;

-Commanditer et suivre des études qualitatives et quantitatives pour mesurer la perception de la marque et de l’expérience Alpes Françaises 2030 ;

Être garant de la bonne utilisation de la marque en interne comme en externe

-Collaborer avec le Département des Affaires Juridiques pour garantir la protection de la marque et le respect des règles d’utilisation commerciales et non-commerciales de la marque ainsi que dans la lutte contre toute utilisation abusive et le marketing d’embuscade.

-Assurer une cohérence de forme et de fond (stratégie globale et stratégie tactique) des expressions d’Alpes Françaises 2030 ;