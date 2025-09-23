Offre Emploi : Chargé(e) de Mission Maillage et Dynamiques Territoriales – Fédération Française de Basket

Nombre de postes à pourvoir : 1

Ville : Paris

Type de contrat : CDI

Spécificité(s) du contrat : Temps plein

Niveau d’études : Bac+3 / Bac+5 –

Unité : Clubs et Territoires

Forte d’un réseau de plus de 3800 clubs affiliés, la Fédération Française de Basketball décline une politique d’accompagnement des territoires, des structures déconcentrées (ligues régionales, comités départementaux et territoriaux) et des plus de 3800 clubs associatifs ou établissements affiliés.

Au sein du Pôle Clubs et Territoires, vous rejoindrez le service territoires en charge de l’accompagnement des comités départementaux/territoriaux et des ligues régionales, du suivi des territoires ultras marins, des espaces de pratiques, de l’accompagnement des CD de moins de 3000 licenciés, et du suivi des projets de territoires. Dans ce cadre, son positionnement est très transversal et amène à travailler avec l’ensemble des services et pôles de la Fédération.

Le service territoires est composé d’une responsable de service et d’un chargé de mission développement des lieux de pratiques.

Pôle Clubs et Territoires

Le pôle clubs et territoires est constitué :

1. Service clubs

Affiliation des structures (associations et établissements),

Coopérations territoriales de clubs,

Déclinaison des politiques de l’Etat (par exemple Pass’Sport, …) et de la fédération en direction des clubs,

Accompagnement des clubs vers leur transformation en club 3.0,

Accompagnement du projet associatif Clubs.

2. Service territoires

Accompagnement des Ligues et des Comités,

Suivi des Territoires Ultra-Marins,

Mission Espaces de pratiques,

Accompagnement des CD de moins de 3000 licenciés,

Suivi des PST et projets de territoires.

3. Mission Projet Sportif Fédéral et PST

Organisation des campagnes de subvention PSF,

Aide à la professionnalisation (PST),

Aides du PST.

4. Mission Observatoire

Carte identité des structures,

Evaluation du Projet Sportif Fédéral.

5. Mission Responsabilité sociétale

Prendre en compte les enjeux sociétaux et environnementaux.

Missions :

1. Accompagnement des structures :

Accompagner les Ligues et Comités dans l’élaboration des projets territoires,

Analyser, piloter et actualiser les grilles indicateurs.

2. Soutien aux Ligues et Comités

Préparer et contribuer aux campagnes d’entretien,

Piloter et repartir les aides aux comités.

3. Maillage Territorial

Analyser les dynamiques territoriales,

Collecter, traiter et cartographier des données,

Recenser et suivre les rattachements territoriaux.

Relations :

Relations avec l’ensemble des pôles de la FFBB,

Relations avec la Commission Fédérale Clubs et la Commission Fédérale Territoires.

Profil recherché :