Offre Emploi : Chargé(e) de Mission Maillage et Dynamiques Territoriales – Fédération Française de Basket

- Nombre de postes à pourvoir : 1
- Ville : Paris
- Type de contrat : CDI
- Spécificité(s) du contrat : Temps plein
- Niveau d’études : Bac+3 / Bac+5 –
- Unité : Clubs et Territoires
Forte d’un réseau de plus de 3800 clubs affiliés, la Fédération Française de Basketball décline une politique d’accompagnement des territoires, des structures déconcentrées (ligues régionales, comités départementaux et territoriaux) et des plus de 3800 clubs associatifs ou établissements affiliés.
Au sein du Pôle Clubs et Territoires, vous rejoindrez le service territoires en charge de l’accompagnement des comités départementaux/territoriaux et des ligues régionales, du suivi des territoires ultras marins, des espaces de pratiques, de l’accompagnement des CD de moins de 3000 licenciés, et du suivi des projets de territoires. Dans ce cadre, son positionnement est très transversal et amène à travailler avec l’ensemble des services et pôles de la Fédération.
Le service territoires est composé d’une responsable de service et d’un chargé de mission développement des lieux de pratiques.
Pôle Clubs et Territoires
Le pôle clubs et territoires est constitué :
1. Service clubs
- Affiliation des structures (associations et établissements),
- Coopérations territoriales de clubs,
- Déclinaison des politiques de l’Etat (par exemple Pass’Sport, …) et de la fédération en direction des clubs,
- Accompagnement des clubs vers leur transformation en club 3.0,
- Accompagnement du projet associatif Clubs.
2. Service territoires
- Accompagnement des Ligues et des Comités,
- Suivi des Territoires Ultra-Marins,
- Mission Espaces de pratiques,
- Accompagnement des CD de moins de 3000 licenciés,
- Suivi des PST et projets de territoires.
3. Mission Projet Sportif Fédéral et PST
- Organisation des campagnes de subvention PSF,
- Aide à la professionnalisation (PST),
- Aides du PST.
4. Mission Observatoire
- Carte identité des structures,
- Evaluation du Projet Sportif Fédéral.
5. Mission Responsabilité sociétale
- Prendre en compte les enjeux sociétaux et environnementaux.
Missions :
1. Accompagnement des structures :
- Accompagner les Ligues et Comités dans l’élaboration des projets territoires,
- Analyser, piloter et actualiser les grilles indicateurs.
2. Soutien aux Ligues et Comités
- Préparer et contribuer aux campagnes d’entretien,
- Piloter et repartir les aides aux comités.
3. Maillage Territorial
- Analyser les dynamiques territoriales,
- Collecter, traiter et cartographier des données,
- Recenser et suivre les rattachements territoriaux.
Relations :
- Relations avec l’ensemble des pôles de la FFBB,
- Relations avec la Commission Fédérale Clubs et la Commission Fédérale Territoires.
Profil recherché :
Compétences :
- Maitriser la suite Office, notamment Excel et les outils collaboratifs,
- Mettre en place des outils de reporting pour l’équipe et le service,
- Management de projet,
- Rédiger des courriers et/ou notes,
- Analyser et interpréter des données.
Savoir :
- Maitriser le cadre règlementaire des associations (loi 1901, agrément, fonctionnement associatif),
- Connaitre le fonctionnement d’un club de basket, d’un comité départemental ou d’une ligue régionale,
- Maitriser l’offre de pratique Fédérale,
- Connaissance du territoire français.
Savoir Être :
- Autonomie
- Respect du cadre du service
- Esprit de synthèse
- Travail en équipe
- Adaptation
- Réactivité
- Force de proposition
Durée et spécificité du poste : Poste basé au siège de la FFBB à Paris
Début : Septembre 2025
Les candidats devront adresser un CV et une lettre de motivation au Service Ressources Humaines (recrutement@ffbb.com), en indiquant « Offre Chargé(e) de mission Maillage et Dynamiques Territoriales » dans l’objet du courriel.