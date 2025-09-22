Offre Stage : Coordination logistique BtoB – Fédération Française de Tennis

La FFT, fédération sportive agréée, conformément à la législation en vigueur et à ses statuts, organise et gère les activités du tennis professionnel français. Elle est chargée par délégation ministérielle de promouvoir, d’organiser et de développer le tennis en France, de réunir et de soutenir les clubs affiliés, et de coordonner leurs activités. Elle assure également la représentation de la France par l’engagement des équipes de France dans des manifestations internationales comme la Coupe Davis, la Billie Jean King Cup ou les Jeux Olympiques ainsi que par l’organisation de grands tournois.
À cet égard, la FFT est l’organisateur officiel de Roland-Garros et du Rolex Paris Masters et détient à ce titre, l’intégralité des droits d’exploitation qui s’y rapportent.
La FFT s’engage en faveur de la diversité, toutes nos offres de postes sont ouvertes aux personnes en situation de handicap. En tant qu’employeur et Fédération sportive, la FFT est soumise au principe de neutralité du service public.
Descriptif du poste
Offre à pourvoir en stage à partir de Janvier 2026 pour une durée de 6 mois.
Au sein de la Griffe Roland Garros, le service dédié aux produits dérivés de la marque Roland-Garros et accompagné(e) par le Gestionnaire des Opérations Logistiques, vous participerez à la coordination de l’activité logistique B2B.
Vous participerez activement à la gestion des flux de marchandises et à la coordination des opérations logistiques liées aux commandes internes et cadeaux d’affaires au sein de l’équipe Supply-Chain de la Griffe Roland-Garros.
Vos missions seront les suivantes :
Pré-tournoi :
- Réceptionner les livraisons
- Participer au déchargement des camions
- Contrôle qualitatif et quantitatif des produits reçus
- Acheminer et dispatcher les palettes dans les réserves de stockage
- Préparer les zones de picking et stockage
- Déballer les marchandises
- Organiser et ranger les réserves de stockage des produits B2B
- Trier et évacuer les déchets (emballages plastiques, cartons vides, palettes, etc…)
- Préparer et livrer des commandes de dotation des services internes de la FFT
- Prélever des produits dans les zones de picking
- Bipper les articles, les mettre en colis et consolider les envois
- Livrer les différents services interne de la FFT
Tournoi :
Coordination opérationnelle en binôme des activités logistiques B2B :
- Aider à la coordination des équipes logistiques temporaires.
- Coordonner et organiser les livraisons et mise en place de cadeaux d’affaires dans les différents espaces hospitalités du stade en collaboration directe avec l’équipe commerciale B2B.
- Assurer le bon déroulement de l’activité logistique et le respect des procédures et délais attendus.
- Organiser et contrôler les livraisons des commandes B2B dans l’enceinte du stade
- Piloter informatiquement les flux de marchandises et garantir la fiabilité des préparation
- Planifier les tournées de livraisons sur stade
- Tenir un tableau de suivi des commandes (de la saisie des commandes jusqu’à leur livraison)
- Gérer les stocks logistiques B2B et s’assurer de la bonne tenue des réserves
- Aider à organiser le planning des équipes ainsi que la répartition des tâches
- Réaliser des feedbacks auprès de sa hiérarchie et de l’équipe commerciale B2B
- Effectuer la passation des opérations logistiques entre les 2 shifts (matin/après-midi)
- Appliquer et veiller à l’application des règles de sécurité sur le stade ainsi qu’au respect de notre image de marque
Post tournoi :
Rangement de la marchandise :
- Regrouper les stocks, préparer l’inventaire annuel, démonter les espaces de stockage éphémères.
- Construire et présenter le bilan de l’activité logistique B2B du tournoi RG26.
Liste non limitative.
Profil recherché
Compétences nécessaires :
- Connaissance des fondamentaux logistiques
- Maitrise d’Excel et d’un WMS
- Polyvalence
- Aisance relationnelle
- Esprit d’analyse et capacité de reporting
- Anglais courant
Qualités souhaitées :
- Leadership et organisation
- Autonomie et implication
- Aptitude à travailler en équipe
- Réactivité et prise de décision
- Bonne gestion du stress
Formation / Expérience :
- Niveau Master, Ecole de Commerce avec spécialité Supply Chain, Ecole supérieure de Logistique ou Supply Chain ou équivalent
- Une expérience professionnelle dans la logistique serait appréciée
