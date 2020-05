La Spartan Race « virtuelle » de Carcassonne rassemble 4 000 athlètes confinés

Prévue les 2 et 3 mai, la Spartan Race de Carcassonne a eu lieu sous un nouveau format grâce au digital et la création d’une Virtual Race.

Comme de nombreux évènements sportifs, la Spartan Race de Carcassonne n’a pas pu avoir lieu ce week-end, victime des conséquences de la pandémie mondiale actuelle. Cependant, les organisateurs de la course ont réussi à s’adapter aux conditions du confinement en utilisant le digital pour mettre en place une course virtuelle.

Tout comme les véritables Spartan Race, la Virtual Race est un challenge à relever le plus rapidement possible. L’évènement de ce week-end a réussi à regrouper des athlètes de 54 nationalités différentes dont 4 000 finishers. L’occasion pour la Spartan Race de renforcer ses liens avec ses athlètes et sa communauté.

Pour encourager les participants, une vidéo (ci-dessous) a été diffusée en début de course. Les athlètes avaient toute la journée pour réaliser le défi et n’étaient pas tous connectés en même temps.

https://www.facebook.com/SpartanRaceFrance/videos/289452268719694/

Les plus jeunes (4 à 15 ans) ont également participé à un évènement dédié le dimanche à 14h avec des défis adaptés à leur âge.

https://www.facebook.com/SpartanRaceFrance/videos/641673526393465/

Cet évènement « confiné » est le second pour Spartan Race en France après celui organisé pour remplacer la course du Stade de France il y a quelques semaines.