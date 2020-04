COVID-19 : Les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 lancent une tombola solidaire

Face à la pandémie de COVID-19, les acteurs du sport sont nombreux à se mobiliser afin de récolter des fonds et venir en aide aux personnes qui luttent au quotidien contre le virus.

Aujourd’hui, c’est au tour de la Ligue de Football Professionnel (LFP) de lancer une action solidaire. Pour soutenir l’Alliance « Tous Unis contre le Virus », initiée par la Fondation de France, l’AP-HP et l’Institut Pasteur, la LFP organise une tombola solidaire.

En échange d’un don de 5 euros, les supporters participeront à un grand tirage au sort et tenteront de remporter l’un des maillots dédicacés par les joueurs de Ligue 1 et Ligue 2 mis en jeu. En donnant par exemple 25€, les supporters peuvent multiplier par 5 leurs chances de gagner. Pour participer à cette tombola, rendez-vous ici.

Liste des maillots dédicacés de Ligue 1 Conforama Saison 2019/2020 à gagner (susceptible d’évoluer) :

• Christophe JALLET pour l’Amiens SC ;

• Baptiste SANTAMARIA pour l’Angers SCO

• Wissam BEN YEDDER pour l’AS Monaco;

• Loïc PERRIN pour l’AS Saint-Etienne ;

• Florent BALMONT pour le Dijon FCO ;

• Laurent KOSCIELNY pour le FC Girondins de Bordeaux ;

• Alexandre OUKIDJA pour le FC Metz ;

• Nicolas PALLOIS pour le FC Nantes ;

• José FONTE et Renato SANCHES pour le LOSC Lille ;

• Gaëtan LABORDE pour le Montpellier Hérault SC ;

• Zinedine FERHAT pour le Nîmes Olympique ;

• Kasper DOLBERG et Adam OUNAS pour l’OGC Nice ;

• Dimitri PAYET pour l’Olympique de Marseille ;

• Houssem AOUAR pour l’Olympique Lyonnais ;

• Edinson CAVANI et Kylian MBAPPE pour le Paris Saint-Germain ;

• Ludovic AJORQUE pour le RC Strasbourg Alsace ;

• Gaëtan CHARBONNIER pour le Stade Brestois 29 ;

• Mathieu CAFARO pour le Stade de Reims ;

• Eduardo CAMAVINGA pour le Stade Rennais FC ;

• Max-Alain GRADEL pour le Toulouse FC.

Liste des maillots dédicacés de Domino’s Ligue 2 Saison 2019/2020 à gagner (susceptible d’évoluer) :

• Gaëtan COURTET pour l’AC Ajaccio ;

• Quentin BERNARD pour l’AJ Auxerre ;

• Amine BASSI pour l’AS Nancy Lorraine ;

• Romain GRANGE pour la Berrichonne de Châteauroux ;

• Ibrahim SISSOKO pour le Chamois Niortais FC ;

• Adrian GRBIC pour le Clermont Foot 63 ;

• Ronny RODELIN pour l’EA Guingamp ;

• Boubakar KOUYATE pour l’ESTAC Troyes ;

• Thibault JAQUES pour le FC Chambly Oise ;

• Vincent LE GOFF pour le FC Lorient ;

• Maxence LACROIX pour le FC Sochaux-Montbéliard ;

• Moussa DJITTE pour le Grenoble Foot 38 ;

• Tino KADEWERE pour le Havre AC ;

• Vincent CREHIN pour Le Mans FC ;

• Jérémy MENEZ pour le Paris FC ;

• Guillaume GILLET pour le RC Lens ;

• Ugo BONNET pour le Rodez Aveyron Football ;

• Jessy DEMINGUET pour le SM Caen ;

• Joseph LOPY pour l’US Orléans ;

• Teddy CHEVALIER pour le Valenciennes FC.

« Depuis le début de la crise sanitaire, les clubs de Ligue 1 Conforama et de Domino’s Ligue 2 se mobilisent pour lever des fonds et aider localement les hôpitaux, les personnels soignants et les personnes en difficulté. Les joueurs et les entraîneurs se sont également mobilisés pour lever des fonds importants pour soutenir le combat au quotidien contre la maladie. Grâce à l’ensemble de ces actions, le football professionnel a déjà permis de reverser plus de 2 millions d’euros, et ce n’est pas fini ! » précise la Ligue de Football Professionnel, dans son communiqué.