COVID-19 : NBA, NFL, NHL, Bayern Munich… Le masque de protection, nouveau goodies du sport professionnel

Face à la crise sanitaire mondiale majeure liée au COVID-19, les acteurs du sport professionnel sont de plus en plus nombreux à mettre en vente des masques à l’effigie de leur organisation.

Alors que le port du masque se généralise aux 4 coins du monde (obligatoire sur certains territoires et dans certaines circonstances), la NBA, la NFL, la NHL, la MLS, le Bayern Munich ou encore l’En Avant Guingamp ont décidé de commercialiser des masques à leurs couleurs. Un « goodies » qui est vendu (en partie et pour le moment) pour la bonne cause.

NBA

Pour la NBA, les masques aux couleurs des franchises de basket sont produits par Foco (24,99$ les 3 masques) et Industry Rag (14,99$ le masque). Vendus sur le NBA Store géré par Fanatics, les bénéfices de la ligue sont reversés à Feeding America et Second Harvest au Canada.

NHL

En NHL, les masques fabriqués par Foco sont mis en vente au prix de 24,99$ (3 exemplaires) au profit également de Feeding America et Second Harvest.

NFL

MLS

Bayern Munich

En Allemagne, le Bayern Munich a lancé des masques à ses couleurs dont l’intégralité des ventes est reversée à des organisations caritatives. Les masques, version adultes, sont vendus au prix de 17,95€ le lot de 3 ou 6,95€ à l’unité. En quelques heures, le club a vendu plus de 100 000 masques et annoncent désormais des délais de livraison plus élevés.

En Avant Guingamp

De son côté, le club français de l’En Avant Guingamp (EAG) met en vente un masque barrière au prix de 12 euros dont 1€ est reversé à l’EHPAD de la ville.