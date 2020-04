Droits TV – Amazon et la NFL étendent leur partenariat de diffusion dès 2020

Aujourd’hui, la NFL et Amazon ont officialisé la signature d’un nouveau contrat pluriannuel (3 ans selon CNBC) concernant la diffusion de matchs à partir de la saison 2020.

Dans le détail, Amazon mais également la plateforme Twitch continueront de diffuser les rencontres du Thursday Night Football (TNF) diffusées également sur FOX, 11 au total.

Plus qu’un simple renouvellement du précédent contrat (Amazon diffuse de la NFL depuis 2017), Amazon a également fait l’acquisition d’un match de saison régulière en exclusivité mondiale pour Prime Video et Twitch. Le match concerné sera joué le samedi lors de la seconde moitié du championnat. Une rencontre NFL streamée dans le monde entier qui sera cependant accessible en TV sur les marchés locaux des deux équipes concernées.

« Nous savons que les membres Prime et la communauté Twitch du monde entier adorent la NFL. Nous restons déterminés à leur offrir la meilleure expérience de streaming possible avec une large sélection de contenu premium. » a commenté Marie Donoghue, Vice President of Global Sports Video pour Amazon, dans un communiqué. Selon CNBC, le montant annuel du nouveau contrat est supérieur au précédent qui était évalué à 65M$/an.

En 2019, l’audience moyenne d’un Thursday Night Football était de 15,4 millions de téléspectateurs sur FOX, NFL Network, FOX Deportes, NFL Digital, FOX Sports digital, Prime Video, Twitch et les supports Verizon Media.