Le sport lyonnais participe à une vente aux enchères au profit de la Fondation Hospices Civils de Lyon

Jusqu’au 4 mai prochain, de nombreux sportifs principalement lyonnais se mobilisent afin de lever des fonds au profit de la Fondation Hospices Civils de Lyon. Une cinquantaine de lots sont vendus aux enchères sur la plateforme Agorastore.

Ces derniers jours, de nombreux sportifs ont répondu présent à l’appel de Yann Cucherat, ancien gymnaste de haut niveau reconverti en politique. L’actuel adjoint au Maire de Lyon en charge des Sports et des Grands Événements, est candidat aux élections municipales (3e au 1er tour) pour tenter de succéder à Gérard Collomb.

« Face à la situation inédite que nous traversons, il me tenait à coeur de soutenir ma ville et les personnes se trouvant en première ligne de cette crise, notamment le personnel soignant des Hospices Civils de Lyon », précise Yann Cucherat, dans un communiqué. « Une cinquantaine de sportifs lyonnais, français et internationaux m’ont répondu spontanément en offrant un objet lié à leur carrière. Un geste certes symbolique mais synonyme de grande solidarité. »

Pour mener à bien cette vente aux enchères, la ville de Lyon a choisi la plateforme Agorastore.fr pour organiser cette vente. Parmi les principaux athlètes qui participent, on retrouve Alain Bernard, Anne Berneoud, Ali traore, Alisha Clark, Amandine Henry, Astrid Guyard, Camille Abily, Caroline Garcia, Charles Kahudi, Emilie Le Pennec, Florian Rousseau, Franck Solforosi, Frédéric Michalak, Gregory Coupet, Melina Robert-Michon, Memphis Depay, Mickaël Llodra, Natahlie Pechalat, l’Olympique Lyonnais Féminin, Renaud Lavillenie, Richard Gasquet, Romain Bardet, Rudi Garcia, Saki Kumagai, Samir Ait-Said, Sidney Govou, Stephane Diagana, Stephane Larance, Sylvain Wiltord, Theo Maledon, Tony Parker, Yann Cucherat, Youna Dufournet, Oumy Fall, Patricio Fernandez, Clément Laporte, Hendrik Roodt, Etienne Oosthuizen, Fredérick Jossinet. La marque Babolat, dont le siège est basée à Lyon a également mis à disposition des prototypes de raquettes de certains de ses ambassadeurs comme Nadal, Tsonga ou encore Thiem.

Pour le moment, c’est un maillot NBA collector des Spurs dédicacé par Tony Parker qui récolte la plus grosse enchère avec 3 850 euros.