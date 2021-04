La Super League se dévoile officiellement ! Journée décisive pour le football business

Nous y sommes. « The Super League » se dévoile avec l’annonce du lancement d’une nouvelle compétition européenne de football qui réunira 20 grands clubs dont 15 permanents « fondateurs » et 5 qui se qualifieront chaque année.

Séisme sur la planète football. 12 clubs ont officialisé un accord pour lancer la « Super Ligue ». Ultime coup de pression envers l’UEFA qui tient aujourd’hui une séance du Comité exécutif qui doit présenter la nouvelle formule de la Champions League après 2024.

Dans le détail, les 12 premiers clubs fondateurs de la Super League sont le FC Barcelone, l’AC Milan, Arsenal FC, l’Atlético de Madrid, Chelsea, l’Inter de Milan, la Juventus FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, le Real Madrid et Tottenham Hotspur.

La compétition prévoit deux groupes de 10 clubs qui joueront des matchs aller et retour. A l’issue de la phase de groupes, les 8 meilleurs clubs se qualifieront pour une phase éliminatoire de quatre semaines avec des matchs aller et retour jusqu’à la finale disputée en match simple (Les trois premiers de chaque groupe se qualifieront automatiquement pour les quarts de finale. Les équipes qui terminent aux 4ème et 5ème place joueront les playoffs en matches aller-retour).

« Les matchs se joueront en semaine et tous les clubs resteront dans leurs ligues nationales » précise le communiqué de la Super League. « Les revenus de solidarité s’accroîtront en même temps que les revenus de la ligue et on prévoit qu’ils dépassent les 10 milliards d’euros au long de la période d’engagement des clubs fondateurs. Ces revenus de solidarité suivent un nouveau modèle complètement transparent avec un reporting régulier. »

Du côté des finances, la banque JP Morgan a confirmé à l’AFP qu’elle allait financer cette Super League. Selon L’Equipe, un montant compris entre 4 et 6 milliards d’euros, selon des proches du dossier, a déjà été garanti afin de lancer la compétition. Ajoutons que les clubs de la Super League souhaitent également lancer une compétition concernant leurs équipes féminines dans un second temps.

« Les Clubs Fondateurs recevront en une seule fois fois un paiement de 3,5 milliards d’euros »

« La nouvelle compétition se construira sur des critères financiers de rentabilité, étant donné que tous les Clubs Fondateurs s’engagent à respecter un cadre de dépenses. En échange de leur engagement, les Clubs Fondateurs recevront en une seule fois fois un paiement de 3,5 milliards d’euros dédiés au développement de leurs plans d’infrastructures et à compenser l’impact de la pandémie du Covid » précise le FC Barcelone.

Cette journée s’annonce donc chargée pour les différents acteurs du football professionnel. Les clubs fondateurs de la Super League espèrent pouvoir s’entretenir avec l’UEFA et la FIFA prochainement afin de trouver les meilleures solutions. La création de la Super Ligue arrive dans un contexte de pandémie mondiale qui a accéléré évidemment les envies de mutation chez les plus puissants.

Face à cette annonce, l’UEFA ainsi que de nombreuses ligues européennes ont annoncé vouloir rester unis dans le but de mettre un terme à ce « projet cynique, un projet fondé sur l’intérêt personnel d’un petit nombre au moment où la société est plus que jamais en quête de solidarité. Nous envisagerons tous les recours possibles, à tous les niveaux, juridiques comme sportifs, afin d’empêcher cela. Le football repose sur des compétitions ouvertes et sur le mérite sportif ; il ne peut en être autrement. Comme annoncé précédemment par la FIFA et les six confédérations, les clubs concernés seront interdits de participation à toute autre compétition au niveau national, européen ou mondial, et leurs joueurs pourraient se voir refuser la possibilité de représenter leur équipe nationale. »

La réaction des fans des clubs concernés sera également scrutée de près dans les jours à venir car ce sont eux qui consommeront du ticketing, de l’abonnement TV, du merchandising… Les opposants parviendront-ils à faire plier la Super League ?

En attendant, la Super League a lancé son site internet officiel thesuperleague.com. Une plateforme accessible en 5 langues : anglais, espagnol, italien, allemand et français. La France et l’Allemagne sont donc des marchés ciblés par la nouvelle compétition, reste à savoir quels clubs français et allemand rejoindront la Super League…

Un compte Twitter a également été lancé avec un nom certainement provisoire @TSLComms

Pour suivre l’actualité brûlante du dossier « Super League », nous vous invitons bien évidemment à suivre le hashtag #superleague sur Twitter.