Lacoste dévoile les tenues des athlètes français pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 (Podium, Village, Cérémonie)

A 100 jours du début des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, Lacoste a dévoilé sa collection de produits pour les athlètes de l’Equipe de France Olympique et Paralympique.

Sous contrat avec le CNOSF et le CPSF, Lacoste fournit les tenues pour le village, les podiums et les cérémonies d’ouverture et fermeture.

TENUE DE PODIUM

Sur les podiums que l’on espère nombreux pour les athlètes français, Lacoste sera de nouveau très visible en fournissant un blouson tricolore en taffetas léger, une veste zippée marine en double face stretch un polo bicolore rayé à la technologie ultra dry et un pantalon blanc en taffetas stretch.

Comptez 180 euros pour la veste zippée portée par les athlètes français sur le podium à Tokyo.

TENUE VILLAGE

Hors des projecteurs des sites de compétition, Lacoste favorise la notion de confort en développant un vestiaire chic et décontracté, fortement tricolore.

TENUE DE CEREMONIE

Véritable vitrine mondiale, la cérémonie d’ouverture des JO offre une fenêtre d’exposition considérable aux marques de mode et aux équipementiers qui peuvent exprimer leur créativité. Pour la délégation française, Lacoste mise sur une silhouette à l’esprit résolument contemporaine en fournissant un polo, un pantalon en taffetas stretch marine et une parka pliable en taffetas blanc mat ultra léger.

La cape de cérémonie sera en vente au prix de 250 euros à partir du 23 juillet seulement. La grande majorité des pièces de la collection Lacoste pour ces Jeux Olympiques sont déjà en vente sur le site Lacoste.com.

Collection Lacoste x Equipe de France Olympique Tokyo 2020