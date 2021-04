Tennis – Roland-Garros 2021 : Le prix des billets et les dates de vente

Cette année encore, les fans de tennis seront nombreux à tenter leur chance pour acheter des places pour Roland-Garros 2021.

Une édition décalée d’une semaine qui se déroulera du 30 mai au 13 juin pour maximiser les possibilités d’accueil du public en raison de la crise de la COVID-19 et des mesures gouvernementales.

A partir de quelle date pourrez-vous acheter vos tickets pour Roland-Garros 2021 ? Où les acheter ? Quel est le prix d’une place pour la finale messieurs ou pour une journée la première semaine du Grand Chelem parisien ? Comme depuis de nombreuses années, la Fédération Française de Tennis (FFT) met en place plusieurs périodes d’achat privilégiant dans un premier temps la « famille tennis » avec les Présidents de club (17 au 22 mars) et les licenciés. Pour acheter vos places, un seul site avec tickets.rolandgarros.com ou via les agences officielles du tournoi (Eventeam, Quarterback, Sportfive, Factory SE,…) Calendrier d’achat des places pour Roland-Garros 2021 Pour l’édition 2021 de Roland-Garros, les Présidents des clubs FFT étaient à nouveau les prioritaires. Ces derniers ont pu acheter des places du 17 au 22 mars (4 billets sur l’ensemble du tournoi. Pour les journées demi-finales Messieurs du vendredi 11 juin et finale Messieurs du dimanche 13 juin confondues, 2 billets au total). Les détails concernant La journée des Présidents (invitation pour les clubs éligibles) devraient être communiqués dans les semaines à venir. Du 23 au 26 avril 2021, la billetterie sera ouverte pour tous les acheteurs qui ont vu leurs billets annulés lors du tournoi Roland-Garros Automne 2020. Pour cette vente, les fans pourront acheter au maximum 4 billets sur l’ensemble du tournoi sur les courts principaux. Pour les journées demi-finales Messieurs du vendredi 11 juin et finale Messieurs du dimanche 13 juin confondues, 2 billets maximum au total. Pour les courts annexes, la limite est fixée à 12 billets par personne dans la limite de 4 par jour, du 30 mai au 5 juin.

Du 28 avril au 3 mai 2021, ce sont les licenciés de la Fédération Française de Tennis qui pourront acheter leurs places. 4 billets au maximum sur l’ensemble du tournoi pour les courts principaux. Pour les journées demi-finales Messieurs du vendredi 11 juin et finale Messieurs du dimanche 13 juin confondues, 2 billets au total. Pour les annexes, la limite est de 12 billets par personne, dans la limite de 4 par jour, du 30 mai au 5 juin. Il n’y a aucune limite pour la seconde semaine pour les annexes.

A partir du 29 avril 2021, les ventes seront ouvertes pour les personnes en situation de handicap. 4 billets sur les courts principaux sur l’ensemble du tournoi, dans la limite de 1 place pour la personne en situation de handicap et 1 place accompagnateur maximum, par session. Pour les annexes, 12 billets par personne dans la limite de 4 par jour pour la première semaine.

Pour le Grand Public, la date des ventes n’a pas encore fixée.

Précisons qu’en raison des mesures sanitaires qui seront appliquées, les billets pour les courts principaux sont exceptionnellement vendus sans placement.

L’emplacement des places sera communiqué à l’acheteur au moins une semaine avant le début du tournoi. Avec une capacité d’accueil réduite, la pression sur la billetterie s’annonce encore une fois très forte !

Les offres et les tarifs des places pour Roland-Garros 2021

Pour cette édition 2021, Roland-Garros accueillera du public mais en jauge limitée. Dans son offre billetterie, le tournoi a donc décidé de proposer uniquement 2 catégories de prix (hors loges) sur le Philippe Chatrier avec la Catégorie 1 et la Catégorie 2.

La grande nouveauté ticketing de ce RG 21 est l’arrivée de sessions de nuit avec un match programmé en soirée (21H) sur le Chatrier. 10 sessions de soirée (en exclu sur Amazon Prime Video en TV) seront ainsi proposées cette année avec une offre billetterie dédiée.

Le court Suzanne Lenglen propose lui aussi deux catégories de prix (1 et 2). Le court Simonne Mathieu (jardin des Serres d’Auteuil) inauguré en 2019 propose lui une seule offre de prix (cat 1).

34€ le billet annexes

Concernant les prix des tickets de Roland-Garros 2021, il vous faudra débourser 34 euros pour un billet annexes lors de la première semaine du tournoi (30 mai-6 juin). Un tarif équivalent à celui de 2020.

Pour vous offrir le billet le moins cher sur l’un des 3 courts principaux, comptez 55€ pour le match de la « Night Session » en catégorie 2 le lundi 31 mai ou le mardi 1er juin sur le Chatrier.

Le billet le plus cher (hors loge) de la quinzaine vous coûtera 260€ et vous permettra d’assister à la finale Messieurs programmée le dimanche 13 juin en Catégorie 1.

Sur le Suzanne-Lenglen, les prix varient de 65 euros à 155€. Sur le Simonne-Mathieu, les prix varient de 60€ à 110€. Sur le Chatrier, les prix varient de 55€ à 260€.

Une fois de plus, Roland-Garros met en garde les fans de tennis pour leurs achats de places et dresse une liste de sites non officiels qui vendent sans l’accord de la FFT : Viagogo, Ticketbis, Tennisticketservice, Tennisticketnet, Easysportstickets, Ticketbande, Onlineticketexpress, Eseats, Championshiptennistours, Acetennistours, Mundotours, Roundtrip,..