TV – Week-end 6 étoiles « sport » sur les chaînes Canal+ les 16, 17 et 18 avril 2021

Très grand week-end évènement en approche sur les antennes CANAL+, CANAL+SPORT et CANAL+ SPORT WEEK-END avec une programmation historique : toute la Ligue 1, la Premier League, les Grands Prix de Formule 1, Moto GP et d’Indycar, et l’intégralité du TOP 14.

Vous ne manquerez absolument rien avec trois antennes dédiées exclusivement à ces retransmissions. Une mobilisation exceptionnelle de toutes les rédactions sport, avec notamment une émission éponyme spécialement proposée pour l’occasion.

Pour présenter ces grands moments et les analyser, Isabelle Ithurburu, Margot Laffite, Astrid Bard, Pauline Sanzey, Laure Boulleau, Hervé Mathoux et Julien Fébreau sont dans les starting blocks !

Les compétitions du WEEK END 6 ÉTOILES :

intégralité de la LIGUE 1 UBER EATS

intégralité de la PREMIER LEAGUE

intégralité du TOP 14

FORMULE 1 : GP D’ÉMILIE ROMAGNE

MOTO GP : GP DU PORTUGAL

INDYCAR : GP ALABAMA

Les émissions spéciales du WEEK END 6 ÉTOILES

Vendredi 20h30/21h05 :

LANCEMENT DU WE 6 ÉTOILES

Astrid Bard avec Laure Boulleau et Julien Fébreau

Dimanche 11h25/12h10 :

ÉMISSION SPÉCIALE WE 6 ÉTOILES

Isabelle Ithurburu avec Laure Boulleau et Astrid Bard

Vendredi 23H50 ; Samedi 23H15 ; Dimanche 23h40 :

ÉMISSION SPÉCIALE WE 6 ÉTOILES – éditions du soir

CANAL FOOTBALL CLUB présenté par Hervé Mathoux

CANAL RUGBY CLUB présenté par Isabelle Ithurburu

CANAL SPORTS CLUB présenté par Astrid Bard

FORMULA ONE présenté par Margot Lafitte

PROGRAMMATION COMPLETE :

Vendredi 16 avril sur CANAL+

20H30 : EMISSION SPECIALE « WEEK-END 6 ETOILES »

21H00 : LIGUE 1 UBER EATS – LOSC / MONTPELLIER

22H55 : LATE FOOTBALL CLUB

23H50 : EMISSION SPECIALE « WEEK-END 6 ETOILES »

Vendredi 16 avril sur CANAL+SPORT

10H40 : FORMULE 1 – ESSAIS 1

14H10 : FORMULE 1 – ESSAIS 2

18H30 : PRO D2 – STADE MONTOIS / BIARRITZ

20H40 : TOP 14 – PAU / BAYONNE

22H40 : JOUR DE RUGBY

Vendredi 16 avril sur CANAL+SPORT WEEK-END

09H55 : MOTO GP – ESSAIS 1

14H10 : MOTO GP – ESSAIS 2

20H50 : PREMIER LEAGUE – EVERTON / TOTTENHAME

Samedi 17 avril sur CANAL+

12H45 : LIGUE 1 UBER EATS – ANGERS / RENNES

14H40 : TOP 14 – CASTRES / TOULOUSE

17H00 : LIGUE 1 UBER EATS – OM / LORIENT

18H55 : CANAL SPORTS CLUB

19H55 : CANAL RUGBY CLUB

21H05 : TOP 14 – RACING 92/ STADE FRANÇAIS

22H55 : CANAL RUGBY CLUB – LE DEBRIEF

23H15 : EMISSION SPECIALE « WEEK-END 6 ETOILES »

Samedi 17 avril CANAL+SPORT

10H40 : FORMULE 1 – ESSAIS 3

13H40 : FORMULE 1 – QUALIFICATIONS

16H05 : MOTO 2 – QUALIFICATIONS 1

16H30 : MOTO 2 – QUALIFICATIONS 2

17H30 : TOP 14 – MULTIRUGBY

Samedi 17 avril CANAL+SPORT WEEK-END

09H50 : MOTO 3 – ESSAIS 3

10H45 : MOTO GP – ESSAIS 3

11H50 : MOTO 2 – ESSAIS 3

13H30 : MOTO 3 – QUALIFICATIONS 1

14H00 : MOTO 3 – QUALIFICATIONS 2

14H25 : MOTO GP – ESSAIS 4

15H10 : MOTO GP – QUALIFICATIONS 1

15H35 : MOTO GP – QUALIFICATIONS 2

15H55 : PREMIER LEAGUE – WOLVES / SHEFFIELD

18H00 : PREMIER LEAGUE – NEWCASTLE / WEST HAM UTD

Dimanche 18 avril sur CANAL+

09H55 : MOTO 3 – WARM UP

10H25 : MOTO 2 – WARM UP

10H55 : MOTO GP – WARM UP

11H25 : EMISSION SPECIALE « WEEK-END 6 ETOILES »

12H10 : MOTO 3 – GRAND PRIX DU PORTUGAL

13H25 : MOTO GP – LA GRILLE

14H00 : MOTO GP – GRAND PRIX DU PORTUGAL

14H50 : FORMULE 1 – GRAND PRIX D’EMILIE ROMAGNE

16H50 : PREMIER LEAGUE – MAN UNITED / BURNLEY

18H55 : CANAL FOOTBALL CLUB

21H00 : LIGUE 1 UBER EATS – NANTES / OL

22H55 : CANAL FOOTBALL CLUB – LE DEBRIEF

23H40 : EMISSION SPECIALE « WEEK-END 6 ETOILES »

Dimanche 18 avril CANAL+SPORT

12H35 : JOUR DE LIGUE 1

12H55 : LIGUE 1 UBER EATS – PSG / SAINT-ETIENNE

14H55 : LIGUE 1 UBER EATS – MULTIFOOT

17H00 : LIGUE 1 UBER EATS – BORDEAUX / AS MONACO

21H15 : INDYCAR – GRAND PRIX D’ALABAMA

Dimanche 18 avril CANAL+SPORT WEEK-END

14H00 : FORMULE 1 – LA GRILLE

14H50 : MOTO – LE DEBRIEF

15H20 : MOTO 2 – GRAND PRIX DU PORTUGAL

16H50 : FORMULA ONE

19H15 : PREMIER LEAGUE – ARSENAL / FULHAM

