David Beckham nouvel ambassadeur de Maserati

Cette semaine, le constructeur automobile italien Maserati a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec David Beckham.

Eloigné des pelouses depuis plusieurs années maintenant, David Beckham continue d’attirer les marques. En businessman averti, l’anglais ajoute un nouveau contrat d’image à son portefolio de sponsors, lui qui est notamment propriétaire de la franchise MLS de l’Inter Miami ou encore co-propriétaire de la structure Guild Esports.

« Aujourd’hui, la marque italienne passe à la vitesse supérieure avec l’arrivée d’un nouvel ambassadeur mondial, David Beckham. Icône du sport et de la mode, philanthrope et homme d’affaires, David Beckham est le partenaire idéal pour accompagner Maserati dans sa nouvelle Ère, brisant les frontières et propulsant la marque à l’avant-garde de l’automobile de luxe du 21e siècle » précise la marque italienne dans un communiqué.

Pour activer ce nouveau partenariat, Maserati a réalisé un spot vidéo tourné à Miami mettant en scène David Beckham et le SUV Levante Trofeo.

« La marque va encore et toujours de l’avant, inaugurant une nouvelle Ère. Innovante par nature, propulsée par la passion, et unique par son design, Maserati défie constamment la résistance au changement. Le partenariat avec David est l’incarnation de toutes ces valeurs. » a ajouté Paolo Tubito, directeur marketing de Maserati.

Il y a quelques années, David Beckham avait déjà associé son image à une marque automobile avec Jaguar pour le marché chinois.