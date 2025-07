Après Carthagène (Colombie), Salvador de Bahia (Brésil), Puerto Limon (Costa Rica), Itajaí (Brésil) et Fort-de-France (Martinique), la Transat Café L’Or Le Havre Normandie lance son appel à candidatures afin de trouver le partenaire destination des prochaines éditions, dès l’automne 2027.

Depuis plus de 30 ans, la Route du Café unit l’Europe aux terres caféières d’Amérique. Partant du Havre, cette course mythique réinvente régulièrement sa destination, fidèle à son esprit de défi et de partage. Après trois éditions réussies en Martinique, la Transat Café L’Or invite donc les villes d’Amérique du Sud, d’Amérique centrale et des Caraïbes à candidater pour accueillir l’édition 2027.

Quelques chiffres

Tous les deux ans, la course réunit l’élite de la course au large.

Entre 70 et 100 bateaux, soit plus de 100 marins, s’élancent du Havre dans quatre classes (ULTIM, Ocean Fifty, IMOCA, Class40).

Ces duos bravent l’Atlantique pour une arrivée festive sur une terre de café.

En 2023, l’événement a généré 64 millions d’euros d’équivalent publicitaire et touché 190 territoires.

Un village d’arrivée vibrant et engagé

À l’arrivée, le village éco-conçu et éco-géré célèbre les vainqueurs tout en valorisant le pays hôte. Espace d’échanges sur la préservation des océans et des ressources, il a attiré 35 000 visiteurs à Fort-de-France en 2023, mettant en lumière les entreprises et artisans locaux.

Comment candidater ?

Les villes intéressées peuvent obtenir le dossier de candidature auprès des co-directeurs généraux, Gildas Gautier (gildas.gautier@transatcafelor.org) et Antoine Robin (antoine.robin@transatcafelor.org).

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 octobre 2025. Les visites des sites auront lieu début 2026, pour une annonce de la destination en fin d’année, lors du lancement de l’édition 2027.