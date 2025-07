Natixis Investment Managers (Natixis IM) poursuit ses partenariats avec deux sprinteurs para-athlétiques de renommée internationale, l’Américaine Femita Ayanbeku et le Français Dimitri Jozwicki.

Engagée aux côtés de l’Américaine Femita Ayanbeku depuis 2023 et du Français Dimitri Jozwicki depuis 2022, Natixis IM entend, à travers ces partenariats sportifs internationaux, mettre en lumière les valeurs d’engagement, de résilience et d’excellence incarnées par les deux athlètes.

La structure collaborera également avec ses partenaires associatifs afin de leur permettre de partager leur parcours et d’amplifier la portée de leurs témoignages inspirants. En outre, les deux sportifs bénéficieront des ressources et du soutien nécessaires pour poursuivre leur entraînement et leur participation aux prochaines compétitions.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par BPCE – Toujours Plus Sport (@bpce_banquedusport)

Les deux athlètes ont déjà transmis ces valeurs à un grand nombre de jeunes, notamment dans le cadre des partenariats de Natixis IM avec des associations telles que la Winthrop Elementary School à Dorchester (Massachusetts) ou encore Sport dans la Ville, première organisation française d’insertion sociale et professionnelle par le sport.

Ces partenariats prolongés s’inscrivent dans l’ambition du Groupe BPCE, maison mère de Natixis IM, de devenir la « Banque du sport », en jouant un rôle central dans l’économie sportive.