AllatHome – Le PSG et son sponsor maillot ALL organisent un tournoi sur FIFA 20 en cette période de confinement

En cette période de confinement liée à la crise sanitaire du COVD-19, le Paris Saint-Germain et son partenaire majeur All (Accor Live Limitless) ont lancé une compétition eSport sur le jeu FIFA 20.

A distance, les fans du club parisien peuvent s’affronter et tenter de remporter le droit de disputer un match contre un joueur professionnel du PSG.

Dans le détail, ce sont 4 tournois (le premier s’est disputé ce week-end avec 1 300 inscrits) qui sont organisés par le club et son sponsor. Une activation baptisée « All at Home PSG Gaming Cup » qui sera notamment médiatisée sur beIN SPORTS.

Pour récompenser les participants et en plus d’offrir la possibilité de jouer contre Kurzawa, Draxler, Bernat ou encore DaXe (eSport), le PSG et ALL (groupe Accor) offriront également d’autres dotations comme un séjour à Paris et une invitation pour un match au Parc des Princes en VIP. Chaque semaine, le plus beau but du tournoi posté sur Twitter avec le hashtag #WinatHome sera également récompensé.

https://twitter.com/beinsports_FR/status/1247177244944011264

Pour rappel, ALL est le nouveau programme de fidélité du groupe Accor lancé en fin d’année dernière. Une marque qui a fait parler ces derniers jours après l’annonce de Sébastien Bazin, PDG d’Accor, sur BFM TV qu’une partie du contrat annuel avec le PSG puisse ne pas être payé en raison de l’arrêt des compétitions. Depuis, ce dernier a rectifié sa position. Ce matin sur BFM Business, Sébastien a confirmé s’être trompé, « nous avons payé ce que nous devions payer sur la saison 2019-2020. J’espère qu’elle se terminera et que le PSG sera Champion de France. »