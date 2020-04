Décryptage de l’opération « My Monaco Jersey » lancée par Kappa et l’AS Monaco

En cette période de crise sanitaire liée au COVID-19, l’AS Monaco et son équipementier Kappa ont lancé une activation créative et ludique à destination des Fans du club mais également de designers.

Avec #MyMonacoJersey, Kappa et l’AS Monaco ont lancé la semaine dernière un concours de dessin invitant les participants à imaginer « le maillot de vos plus grands rêves ».

« Nous nous sommes réunis avec le club au début du confinement afin de réfléchir à la manière dont nous pouvions continuer à faire vivre notre partenariat » nous précise Rémy Valette, Sponsoring & Marketing Coordinator de Kappa France. « Plusieurs actions nous sont venues à l’idée dont la première a été de mettre en place une petite vidéo mettant en scène notre logo omini pour sensibiliser à l’importance de la distanciation sociale. Il a ensuite été question d’aller vers une activation plus ludique et créative, visant les supporters à dessiner le maillot AS Monaco de leurs rêves. Nous avons même mis à disposition le patronage du maillot afin de pouvoir l’imprimer et pouvoir le faire sur papier. »

Une opération engageante qui a permis de récolter plus de 100 propositions de dessins et de générer plus de 600 000 impressions sur les différents réseaux sociaux de Kappa et du club monégasque. Au total, 10 dessins finalistes ont été retenus et soumis à un vote des internautes. Ce lundi, l’AS Monaco a révélé le design du maillot vainqueur, celui de « Saintetixx ». Ce dernier recevra un exemplaire grandeur nature de son maillot lors d’un match de l’AS Monaco au Stade Louis-II.

« J’avais réalisé un premier maillot qui plaisait beaucoup, puis on m’a fait quelques remarques sur les réseaux sociaux et comme j’en préparais un second, j’ai décidé d’incorporer certaines de ces idées comme mettre les initiales de Grâce Kelly » nous précise Clément, graphiste freelance qui oeuvre sous le nom de « Saintetixx ».

« Cela nous permet aussi de prendre la tendance des supporters concernant les kits de football et leurs souhaits. »

« L’objectif était de continuer à rassembler les supporters autour d’un projet commun. Nous avons pensé qu’il s’agissait d’une bonne occupation, mobilisant tous les fans, petits et grands, notamment pour les parents qui doivent trouver tous les jours de nouvelles choses à faire avec leurs enfants. » ajoute Rémy Valette. « Nous n’avions encore jamais fait cela et nous sommes agréablement surpris du nombre important de participations. Les résultat sont très satisfaisants tant en terme d’interactions que de contenus. Les supporters échangent leurs points de vues, donnent de nouvelles idées, des conseils… Cela nous permet aussi de prendre la tendance des supporters concernant les kits de football et leurs souhaits même si les maillots 2020-2021 sont déjà validés depuis longtemps. »

🔚 BRAVO à tous pour votre créativité 😍 Notre Jury a retenu 🔟 propositions de maillot @KappaFrance 🔴⚪️ à découvrir en réponses à ce Tweet 👇 Le gagnant sera celui avec le plus de ❤️ lundi à 14h 💪 https://t.co/3PYo1BWERK — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) April 4, 2020

As Monaco x Kappa – Les 10 finalistes de l’opération « My Monaco Jersey »

1/ Rémy Suinot (@RemiSwinn)

2/ Loïc Jeannin (@lojnin7)

3/ @Romoosh_design

4/ @Tooonss

5/ @Jorinho_7

6/ @Saintetixx (vainqueur)

7/ @Mr_Cydonia

8/ @SOTO_ud

9/ @yanou_340

10/ @olaroupeiro

Kappa à l’écoute des communautés

Une activation participative et créative qui permet à la fois à la marque et au club d’engager leurs communiquer mais également de sourcer des idées (crowdsourcing) pour les années à venir.

En 2013, Kappa avait fait appel aux supporters du SCO d’Angers pour réaliser le maillot 2013-2014. En 2016, la marque italienne avait réalisé le maillot du SC Bastia en étroite collaboration avec les supporters. « Nous avions proposé des design et ceux-ci avaient été soumis au vote des supporters » rappelle Rémy Valette ».

Plus récemment, Kappa a conçu un maillot dessiné par un designer en herbe âgé de 5 ans, Evan, dont le papa a posté le design sur les réseaux sociaux afin qu’un équipementier réalise son maillot.