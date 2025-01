Après l’annonce officielle de son retour en compétition sur le circuit UCI World Tour avec Team Picnic PostNL, Lapierre présente lors du salon Velofollies – à KORTRIJK XPO du 17 au 19 janvier (Courtrai, Belgique) – le design du nouveau vélo Xelius DRS avec lequel les coureurs de l’équipe néerlandaise vont rouler lors de la saison 2025.

Dans les faits, le Xelius DRS de la Team Picnic PostNL arbore le nouveau code couleur et la nouvelle identité forte de la tenue de course. La couleur de base est le blueberry avec des touches d’un bleu violacé plus clair et plus attrayant. Ce vélo reprend aussi la célèbre signature et l’identité visuelle de l’équipe avec les deux bandes orange à l’arrière du tube de selle ainsi que son slogan « Keep Challenging » sur le tube supérieur. Par ailleurs, l’intérieur des jambages de fourche rouge dégradé vers le bleu est un clin d’œil à Picnic, le nouveau co-sponsor principal de Team Picnic PostNL.

La victoire en ligne de mire

Pour résumer, les lignes uniques du concept 3D Tubular, la silhouette profilée de l’avant du vélo et les courbes optimisées de son cockpit déchiffrent les codes de la victoire. Chaque élément est en effet conçu pour que Charlotte Kool et Fabio Jakobsen triomphent dans les sprints. Mais aussi pensé pour accompagner Romain Bardet et Marta Cavalli et les autres grimpeurs/baroudeurs vers les sommets en montagne ou sur les étapes vallonnées.

Première apparition en Arabie saoudite

Fusion du Xelius SL et du Aircode DRS, le Xelius DRS incarne ainsi la nouvelle vision de Lapierre : démontrer sa capacité à briller au plus haut niveau et séduire de nouveaux marchés en Europe et au-delà. Pour information, ce vélo fera sa première apparition en courses fin janvier lors de l’AlUla Tour (anciennement Tour d’Arabie saoudite puis Saudi Tour entre 2020 et 2023 pour les hommes) et le UAE Tour pour les femmes.