World Rugby et STH redéfinissent les expériences premium de la Coupe du monde de rugby

World Rugby et Sports Travel & Hospitality (STH), filiale de Sodexo Live, ont trouvé un accord exclusif pour renforcer l’expérience premium des fans pour les trois prochaines Coupes du monde de rugby masculine et féminine. Le but ? Offrir des expériences haut de gamme innovantes qui établissent de nouveaux standards en matière d’hospitalité événementielle.

Conformément à la mission principale de World Rugby (l’organisme international qui gère le rugby à XV et le rugby à sept) de faire progresser l’accessibilité du sport, l’accord donnera lieu à des expériences redéfinies qui répondent à un public diversifié (fans de longue date comme un public plus récent) dans un marché des événements sportifs en constante évolution.

Ce programme, intitulé RWC Experiences, boostera ainsi l’immersion des fans en leur proposant une large gamme de forfaits incluant les billets pour Angleterre 2025 (femmes), Australie 2027 (hommes) et Australie 2029 (femmes).

Techniquement, les forfaits combineront des solutions de voyage et d’hospitalité innovantes avec des activités interactives centrées sur les fans, afin que les supporters puissent s’immerger pleinement dans l’univers du tournoi, avec une expérience accrue les jours de match et des souvenirs inoubliables. Par ailleurs, les fans auront accès à des options comprenant le voyage, l’hébergement, de grands restaurants et des expériences culturelles adaptées à tous.