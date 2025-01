eSport : MyWhoosh dévoile son nouveau Season Pass

MyWhoosh – la célèbre plateforme gratuite de cyclisme virtuel – lancera la semaine prochaine son tout premier Season Pass de 2025. Cette mise à jour exclusive introduit des parcours immersifs et magnifiques au Japon. Toutefois, des défis palpitants, des récompenses uniques et des avantages d’accès anticipé vous attendent aussi.

Fondé en 2019 par l’homme d’affaires émirati, Akhtar Hashmi, MyWhoosh est un programme de cyclisme virtuel massivement multijoueur permettant aux utilisateurs de découvrir des environnements virtuels, d’interagir, de s’entraîner et de participer à des événements en ligne.

Une expérience de cyclisme dynamique et enrichissante

Dans les faits, ce Season Pass inédit propose une expérience de cyclisme virtuel dynamique et enrichissante, adaptée à tous les profils de cyclistes. Que vous soyez amateur ou compétiteur aguerri, le Season Pass vous invite à explorer le riche univers du Japon. Vous pourrez ainsi explorer de jolis villages bordés de cerisiers en fleurs, vous confrontez à des routes de montagne exigeantes traversant des paysages pittoresques. Mais aussi tester une multitude d’autres expériences cyclistes captivantes.

Pour information, les utilisateurs pourront activer leur Season Pass avec des power gems, une monnaie virtuelle disponible à l’achat sur iOS, Android et Windows. Une fois activé, ce dernier offrira un accès à un éventail de récompenses premium.

De nombreux parcours à découvrir

Noboru : 56,67 km | Dénivelé : 1 584 m

Saka No Michi : 18,81 km | Dénivelé : 457 m

Edo Circuit : 8,39 km | Dénivelé : 45 m

Heian Samurai Circuit : 4,97 km | Dénivelé : 12 m

Kaido Circuit : 6,20 km | Dénivelé : aucun

Tokyo Drift : 2,06 km | Dénivelé : aucun

Hikari Hills : 19,07 km | Dénivelé : 251 m

Mont Fuji : 28,78 km | Dénivelé : 1 016,2 m

Anime et Origami : 7,36 km | Dénivelé : 87 m

Heian Express : 4,06 km | Dénivelé : 68 m

Bon à savoir

Gagnez des points de saison et montez en grades : chaque sortie, défi ou mode compétitif vous permettra de remporter des points de saison, vous faisant progresser à travers plusieurs niveaux de récompenses. Chaque palier débloquera des avantages de plus en plus intéressants, tels que des améliorations d’équipement et des bonus dans le jeu.

Tenue rétro exclusive : le clou des récompenses de cette saison sera la tenue MyWhoosh Classic, inspirée du vintage, avec un équipement et un vélo assortis. Un incontournable pour ceux qui veulent afficher un style audacieux.