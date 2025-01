L’équipe féminine de Manchester City a officialisé un nouveau partenariat mondial avec Revolut. La société leader dans le domaine des technologies financières entre ainsi par la grande porte au sein d’un football féminin en pleine effervescence.

Dans le cadre de cet accord, la marque Revolut sera visible sur la manche du kit d’entraînement de Manchester City Women, tandis que la capitaine, Alex Greenwood, deviendra ambassadrice Revolut, renforçant ainsi sa présence sur et en dehors du terrain.

De son côté – l’équipe de City qui occupe la seconde place de la Barclays Women’s Super League – gagnera en visibilité au Royaume-Uni et à l’international grâce à l’impact d’un sponsor qui a connu en 2024 une croissance de plus de 10 millions d’utilisateurs, devenant de facto, l’application financière la plus téléchargée en Europe.

Bon à savoir

En plus de l’introduction d’actifs numériques et physiques qui représenteront la marque Revolut tout au long de la saison, le partenariat sera célébré avec une prise de contrôle lors du match de City contre le leader Chelsea, le 23 mars prochain à l’Etihad Stadium.

Manchester City Women et Revolut collaboreront également pour offrir aux fans et aux clients Revolut – nouveaux et existants – un accès à des avantages et des expériences exclusifs.

A lire aussi : La Kings World Cup Nations établi une nouvelle référence mondiale en matière d’audience sportive