L’AS Monaco et Vicomte A. prolongent leur élégante collaboration jusqu’en 2027

L’AS Monaco et Vicomte A., son habilleur officiel, annoncent le renouvellement de leur collaboration pour deux saisons supplémentaires, jusqu’en 2027. La marque française de prêt-à-porter « casual chic » continuera d’habiller les joueurs, dirigeants et staff du club.

Fort du succès de la sneaker AS Monaco 300 en édition limitée, Vicomte A. gagnera en visibilité au Stade Louis II et sur les réseaux du club. Des contenus exclusifs avec les joueurs sont aussi prévus. Ce partenariat repose sur des valeurs partagées comme l’effort collectif et l’innovation.

Fondée en 2005, Vicomte A. propose des vêtements élégants et confortables (polos, chemises, pulls, vestes, pantalons), distribués dans plus de 200 points de vente et via un site e-commerce en croissance. Cette collaboration allie sport et style avec simplicité.