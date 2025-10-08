L’Association européenne des clubs (ECA), qui regroupe les principaux clubs de football européens, a annoncé un changement majeur dans son identité.

À compter du 8 octobre 2025, l’organisation sera désormais connue sous le nom de European Football Clubs (EFC). Ce rebranding marque une nouvelle étape dans l’évolution de l’association, qui cherche à renforcer son rôle et son influence dans le football européen.

Selon les déclarations officielles de l’ECA, ce changement de nom vise à refléter une identité plus moderne et inclusive, tout en mettant l’accent sur l’unité et la diversité des clubs de football à travers l’Europe.

Le terme « European Football Clubs » incarne une vision claire : représenter les intérêts de tous les clubs, des géants historiques aux équipes émergentes, dans un paysage footballistique en constante évolution.

L’organisation, dirigée par Nasser Al-Khelaïfi, fédère aujourd’hui plus de 800 clubs membres, dont 139 équipes féminines.