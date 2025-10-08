L’Association européenne des clubs (ECA), qui regroupe les principaux clubs de football européens, a annoncé un changement majeur dans son identité.
À compter du 8 octobre 2025, l’organisation sera désormais connue sous le nom de European Football Clubs (EFC). Ce rebranding marque une nouvelle étape dans l’évolution de l’association, qui cherche à renforcer son rôle et son influence dans le football européen.
Selon les déclarations officielles de l’ECA, ce changement de nom vise à refléter une identité plus moderne et inclusive, tout en mettant l’accent sur l’unité et la diversité des clubs de football à travers l’Europe.
Le terme « European Football Clubs » incarne une vision claire : représenter les intérêts de tous les clubs, des géants historiques aux équipes émergentes, dans un paysage footballistique en constante évolution.
L’organisation, dirigée par Nasser Al-Khelaïfi, fédère aujourd’hui plus de 800 clubs membres, dont 139 équipes féminines.
On an historic occasion, FIFA Council today welcomed for the first time representation of clubs, as ECA Chairman Nasser Al-Khelaïfi attended the 33rd FIFA Council Meeting in Zurich.
ECA is the sole representative of leading football clubs all across Europe, while also providing… pic.twitter.com/YdIL7ri8FG
