L’UEFA autorise à titre exceptionnel deux matchs de championnat à l’étranger, en dépit de son opposition de principe. Un précédent qui relance le débat sur la mondialisation du football.

C’est une première qui fait grincer des dents à Nyon. L’UEFA a officiellement approuvé, « à contrecœur » et « à titre exceptionnel », la tenue de deux matchs de championnat – l’un de Liga, l’autre de Serie A – hors d’Europe. Villarreal-Barcelone pourrait se jouer à Miami (États-Unis) le 20 décembre prochain, tandis que AC Milan-Côme est envisagé début février 2026 à Perth (Australie).

Dans un communiqué publié lundi 6 octobre, l’instance européenne rappelle toutefois son « opposition aux matchs de ligue nationale joués à l’étranger », réaffirmant que « les matchs de championnat devraient se dérouler à domicile ». Le président Aleksander Ceferin insiste : « Cette décision ne doit pas être considérée comme un précédent. » Selon lui, priver les supporters locaux et introduire des distorsions dans les compétitions nationales va à l’encontre de l’intégrité du football européen.

We are opposed to domestic league matches being played abroad. Two requests have been approved on an exceptional basis due to regulatory gaps at global level. We are committed to anchoring the integrity of domestic competitions and fans’ perspectives in forthcoming FIFA rules. — UEFA (@UEFA) October 6, 2025

Les fédérations espagnole et italienne, soutenues par leurs ligues professionnelles, voient dans ces délocalisations une opportunité de croissance économique et d’expansion internationale de leur marque, notamment sur des marchés clés comme l’Amérique du Nord et l’Asie-Pacifique. Mais cette stratégie reste sujette à débat.

L’UEFA a annoncé sa volonté de participer activement aux travaux en cours menés par la FIFA pour encadrer ces initiatives, et éviter une généralisation non régulée des matchs « offshore ».

Un précédent qui pourrait redéfinir l’avenir du football domestique ? Ou un simple coup d’essai voué à rester marginal ? Le débat est ouvert.

À lire aussi : Le FC Barcelone rend hommage à Kobe Bryant avec un maillot inédit signé Nike