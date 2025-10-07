Gulli et Ligue 1+ lancent « Ma Super Ligue 1 », une émission hebdomadaire immersive et ludique pour initier les enfants à l’univers du football et renforcer leur attachement aux clubs dès le plus jeune âge.

La Ligue 1 McDonald’s part à la conquête d’un nouveau public : les enfants. En s’associant à Gulli, première chaîne jeunesse en France, la LFP déploie Ma Super Ligue 1, un programme hebdomadaire inédit conçu pour initier les plus jeunes aux émotions du football. Une stratégie de contenu ambitieuse, pensée pour renforcer l’attachement aux clubs dès le plus jeune âge.

Ce magazine, diffusé chaque semaine sur Gulli, propose une plongée ludique dans l’univers du championnat, à hauteur d’enfant. Animé par SoAnne, figure montante de la chaîne et passionnée de football, Ma Super Ligue 1 alterne défis sportifs, interviews de joueurs, récits historiques, résumés animés des matchs et interactions directes avec de jeunes supporters. Chaque rubrique – « Au Vestiaire ! », « Défi Foot », « Goaaaaaaal ! » – est pensée pour faire vivre le football de manière décomplexée, pédagogique et divertissante.

Questions posées ou buts commentés par des enfants

Mais au-delà du simple divertissement, le format veut engager : chaque semaine, des enfants participent à la production de l’émission, posent leurs questions aux joueurs ou commentent les plus beaux buts. Une mécanique d’immersion totale qui transforme les jeunes téléspectateurs en véritables acteurs du programme.

Pour son lancement, Ma Super Ligue 1 accueille trois champions du monde – Olivier Giroud (LOSC), Corentin Tolisso (OL) et Florian Thauvin (RC Lens), fraîchement rappelé chez les Bleus – dans une émission riche en surprises : visites de stades, défis, moments de partage. L’histoire du football français y est aussi racontée, avec cette semaine un focus sur la rivalité historique des clubs parisiens.

Du côté des partenaires, les ambitions sont claires. Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media :

« Avec Ma Super Ligue 1, nous voulons transmettre aux plus jeunes l’émotion et la passion du football dès le plus jeune âge. […] Cette initiative reflète notre volonté d’innover, de préparer l’avenir et de renforcer le lien entre la Ligue 1, ses supporters de demain et ses partenaires. »

Un jalon posé au long terme

Même enthousiasme chez Philippe Bony, président de Gulli et directeur des sports du Groupe M6 :

« Plus que des téléspectateurs, les enfants seront les acteurs de Ma Super Ligue 1. Une occasion unique de découvrir un sport, d’exprimer leur passion et même de rencontrer leurs héros ! »

Ce partenariat s’inscrit dans une stratégie plus large : développer un écosystème éditorial jeunesse autour de la Ligue 1, sur Gulli, M6+, YouTube et la plateforme Ligue 1+. En complément, des dessins animés iconiques prolongeront chaque week-end l’expérience sur Gulli.

En somme, avec Ma Super Ligue 1, la LFP pose un jalon structurant dans la fidélisation des jeunes audiences et l’ancrage populaire de son produit. Le football français joue ici une carte essentielle : celle de son avenir.

