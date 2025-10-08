L’UEFA lancera le 13 octobre une consultation inédite pour les droits des Coupes d’Europe (2027-2030), avec un lot mondial taillé pour séduire les géants du streaming.

L’appel d’offres pour les droits audiovisuels des Coupes d’Europe sur la période 2027-2030 sera officiellement lancé le 13 octobre, selon les informations de L’Équipe. Cette consultation, orchestrée par UC3 – la structure commerciale réunissant l’UEFA et l’ECA (European Club Association) – couvre les droits de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conference. Et pour la première fois, elle ciblera simultanément les cinq grands marchés européens : France, Allemagne, Espagne, Italie et Angleterre.

Les géants du streaming à l’affût

Mais la vraie révolution concerne la Ligue des champions. Un lot mondial y sera proposé autour d’une affiche phare, avec l’objectif assumé de capter l’intérêt des plateformes globales comme Amazon Prime Video, Netflix, YouTube ou Apple TV+. Ces géants du numérique, aux ambitions internationales, sont explicitement visés par cette stratégie commerciale inédite. En leur offrant la possibilité d’acquérir un droit unique pour le monde entier, l’UEFA veut faciliter leur entrée dans l’univers très disputé du football européen de clubs.

Cette orientation marque un tournant majeur dans la distribution des droits TV et pourrait fragiliser la position de Canal+ en France. Le groupe de Vincent Bolloré débourse actuellement 480 millions d’euros par an pour détenir l’exclusivité des trois compétitions. Une exclusivité désormais menacée par cette nouvelle approche plus ouverte et mondialisée.

À lire aussi : L’UEFA avance de plusieurs heures le coup d’envoi de la finale de Ligue des champions