Après le magnifique succès des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, le géant des assurance Allianz et le Comité International Olympique (CIO) prolongent leur partenariat mondial pour quatre années supplémentaires. Soit jusqu’en 2032.

Partenaire mondial officiel du mouvement olympique depuis 2021, dans le secteur des assurances, Allianz soutiendra donc un nouveau cycle comprenant les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver Alpes françaises 2030 et les Jeux Olympiques et Paralympiques Brisbane 2032. L’objectif ? Unir les athlètes et des milliards de supporteurs au travers de compétitions iconiques et pacifiques sur les 70 marchés couverts par l’assureur à travers le globe.

Dans les faits, Allianz s’occupera de la gestion des risques, de la protection des organisateurs, des participants et des spectateurs, et soutiendra les athlètes en leur offrant des opportunités de mentorat et de carrière.

