Handball/EHF EURO CUP 2026 : où suivre France-Danemark ?

Ce mercredi, l’équipe de France affrontera le Danemark (20h45) dans le cadre de la 3e journée de l’EHF EURO CUP 2026. Un match à suivre sur beIN SPORTS, la Chaine l’Équipe et HandballTV.

Pour cette belle affiche entre champions du monde et champions d’Europe, le sélectionneur des Bleus, Guillaume Gille, disposera d’un groupe de 18 joueurs gonflés à bloc prêts à dominer le Danemark dans une LDLC Arena de Lyon-Décines au grand complet (9500 spectateurs).

« Le Danemark est une nation que nous connaissons bien, effectivement, mais qui a aussi la particularité de se réinventer au fil du temps. Elle parvient à proposer des choses un peu différentes et nourrit même le handball mondial en termes de jeu et d’inspiration. Donc oui, c’est une équipe familière, mais on peut s’attendre à voir des particularités sur lesquelles les Danois vont vouloir travailler. Je ne parlerais pas forcément d’innovations, mais d’ajustements qui pourraient surprendre. L’absence de leur gardien (Emil Nielsen) et de leur arrière gauche (Simon Pytlick), qui sont deux pièces maîtresses, impactera leur jeu et leur performance collective. Certes, le Danemark n’a pas un réservoir de joueurs infini, mais il parvient toujours à intégrer de nouveaux éléments capables de faire la différence. C’est une équipe qui, défensivement, ne marque peut-être pas autant les esprits que d’autres, mais elle sait s’adapter. Lorsqu’on analyse leur jeu, on voit qu’ils sont capables de proposer des relations, des articulations et des ajustements défensifs qui perturbent les points forts de leurs adversaires. Quand on regarde leur parcours ces dernières années, il faut reconnaître leur constance et leur capacité à performer au plus haut niveau. »