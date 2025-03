L’étude Mentalo de l’Inserm est la première initiative nationale d’envergure dédiée au bien-être mental des jeunes âgés de 11 à 24 ans.

Dirigée par la Professeure Karine Chevreul, cette étude prendra forme au sein du laboratoire ECEVE de l’Inserm et de l’Université Paris Cité. Son but ? Suivre l’évolution du bien-être des participants via des rencontres régulières tout au long de l’année, afin de distinguer et d’analyser l’ensemble des facteurs pouvant bonifier ou altérer ce bien-être.

De son côté, Génération 2018 est la structure caritative fondée par le groupe de l’Equipe de France sacré en Russie. Organisé sous la forme d’un fonds de dotation, Génération 2018 soutient des initiatives promouvant l’inclusion, les solidarités et la justice sociale. En ce sens, les champions du monde ont décidé de mettre leur énergie et leur notoriété au service de Mentalo avec l’espoir de voir naître de nouvelles solutions capables d’améliorer la santé mentale de cette jeunesse.

L’union fait la force

Au cours de ce partenariat, les deux organisations relaieront plusieurs fois dans l’année des messages et informations relatifs à l’avancée du projet afin d’encourager un maximum de jeunes de 11/24 ans à participer à l’étude et de concourir ainsi à la pertinence des solutions qui seront proposées par la recherche. Pour Karine Chevreul, l’aura de tels champions ne pourra qu’être bénéfique, à terme, sur le plan de la prévention et de l’action :