Alpine devient partenaire titre du Paris Major Premier Padel

Ce partenariat d’une durée de trois ans avec la Fédération Française de Tennis (FFT) s’inscrit dans la volonté d’Alpine – déjà Partenaire Premium du Paris Major Premier Padel en 2023 et 2024 – d’intensifier sa présence dans le padel et de proposer aux fans de la discipline une immersion dans l’univers de la marque tricolore.

Résultat, le tournoi de la Ville Lumière se nommera désormais Alpine Paris Major Premier Padel. Alpine contribuera ainsi à la visibilité internationale du Majeur Parisien et proposera aux spectateurs – qui prendront place au Stade Roland-Garros, du 8 au 14 septembre prochains – une expérience premium fidèle à son approche dans le sport automobile.

Par ailleurs, la marque continuera de s’appuyer sur son réseau pour accompagner le développement du padel en Europe, notamment par des collaborations avec des centres d’entraînement et des joueurs nationaux. Sachant qu’Alpine soutient également de nombreux athlètes sur le circuit international dont le numéro 1 mondial Arturo Coello, Claudia Fernandez, Federico Chingotto, Alejandra Salazar ou encore la légende Fernando Belasteguin.

« Il était naturel pour Alpine de renforcer son engagement auprès du Paris Major qui a été notre base d’entrée en 2023 dans ce sport et qui est un tournoi qui s’est imposé en quelques années comme une date incontournable du circuit international, plébiscité par les joueurs et les fans comme l’un des plus prestigieux au monde. Grâce à ce partenariat, nous souhaitons offrir une expérience encore plus immersive aux spectateurs, avec une qualité de service premium tel que nous le proposons déjà sur nos événements en Formule 1 et en Endurance. » (Antonino Labate, Directeur Ventes, Marketing et Expérience Client d’Alpine)