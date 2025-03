Le duo franco-espagnol composé d’Aina Bauza et Caroline Boule est sorti vainqueur des sélections de la 3e édition de « Cap pour ELLES ». Grâce à ce dispositif soutenu par Engie qui vise à mettre en lumière la féminisation de la course au large, les deux lauréates vont bénéficier d’un accompagnement financier et sportif sur-mesure qui leur permettra de prendre le départ de la 17e TRANSAT CAFÉ L’OR Le Havre Normandie, le 26 octobre prochain en Class 40.

Dans les faits, 13 candidatures étaient en lice (contre 4 en 2021 et 10 en 2023), lors de ce cru 2025, preuve que la discipline suscite de plus en plus de vocations auprès des jeunes navigatrices. Et cela, alors que les femmes ne représentent que 10% du plateau des courses au large.

Une préparation sur-mesure

A l’issue du processus de sélection, l’Espagnole Aina Bauza et la Française Caroline Boule ont donc gagné le droit de rêver en grand et de préparer la TRANSAT CAFÉ L’OR Le Havre Normandie dans des conditions optimales et un cadre professionnel. Au menu : bourse dédiée, soutien technique et accompagnement sportif, le tout « drivé » par l’expérimentée Team manager, Anne Combier, qui leur dévoilera d’ici peu les contours de leur préparation détaillée jusqu’au grand départ de la Route du café.

Elles ont dit :

« C’est dingue, je suis encore un peu sous le choc. C’est une magnifique opportunité que de participer à cette course mythique. L’objectif est d’essayer de faire une performance. On reste réalistes, c’est notre première participation. Aina a fait un peu de Class 40, moi pas du tout (elle est passionnée de vitesse, d’innovation, de bateaux à foils et a participé à plusieurs courses en mini 6.50). Nos ambitions sont donc grandes mais au niveau de nos moyens. » (Caroline Boule, 27 ans, basée aujourd’hui à Lorient, après avoir étudié à Londres puis Paris pour y décrocher un Master d’Ingénierie nucléaire)