Le classico « OM-PSG » sera gratuit sur l’application Free Ligue 1 (extraits en quasi-direct)

Détenteur des droits en quasi-direct de la Ligue 1 Uber Eats jusqu’en 2024, Free a annoncé ce matin la diffusion gratuite du classico Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain disputé dimanche 24 octobre.

Dans le détail et comme l’autorise son lot, Free pourra diffuser jusqu’à 30 minutes d’extraits comme les buts et les meilleures actions, avec un décalage d’environ 10 secondes. Pour les non abonnés à Free, le match de dimanche sera donc gratuit. En temps normal, l’application Free Ligue 1 coûte 3,99€ par mois sans engagement et est gratuite pour les clients de l’opérateur télécom.

Un jolie coup de pub « à moindre frais » pour l’application qui a dépassé le million de téléchargement, comme l’a précisé Thomas Reynaud, PDG du groupe Iliad, ce matin dans l’émission Culture Média sur Europe 1.

« Notre application permet de donner un maximum de visibilité à la Ligue 1. Amazon et Canal+ ont intérêt à ce qu’il est y est un maximum d’abonnés à l’application Free Ligue 1 qui propose une autre façon de regarder les 380 matchs d’une saison. » a notamment expliqué Thomas Reynaud.

📺 @TomReynaud1789, Directeur Général du groupe Iliad annonce dans Culture Médias de @PhilippeVandel sur #Europe1 que le classico OM/PSG de ce dimanche soir sera offert sur l’application Free Ligue 1 ! ⚽ pic.twitter.com/lgoRBBeC13 — Europe 1 🎧🌍📻 (@Europe1) October 19, 2021

Imagine, t’es là tu te lèves et tu te rends compte que @Free te propose le #Classique gratuitement sur son appli #FreeLigue1 👀#OMPSG #LeClassiqueEstFree pic.twitter.com/By4Bsc6X2X — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) October 19, 2021

Pour voir l’intégralité du match entre l’OM et le PSG dimanche, il faudra être abonné au Pass Ligue 1 d’Amazon réservé aux membres Prime.