TOP 100 des organisations sportives au plus gros potentiel marketing selon SponsorPulse (SportsPro 50MM)

Pour la seconde année, la Coupe du Monde de Football est désignée comme l’organisation sportive possédant le plus gros potentiel marketing (« Most Marketable »).

Organisé par le média anglais SportsPro, ce classement s’appuie sur les chiffres de la société SponsorPulse qui étudie la perception et les humeurs de consommateurs à travers le monde auprès des plus grandes compétitions, clubs, ligues, fédérations…

Pour réaliser son classement, SponsorPulse calcule un score basé sur 7 éléments : engagement, intensité, momentum, passion, excitation, considération d’achat et les avantages procurés. Au total, 185 organisations sportives ont été étudiées et plus de 250 000 personnes ont participé à cette étude.

Première du classement avec un score de 35,6, la Coupe du Monde de Football de la FIFA devance les Jeux Olympiques d’été (31,2) et la NBA (31,1).

Dans le TOP 100 à découvrir ci-dessous, on retrouve seulement 5 organisations françaises : le PSG, Roland-Garros, Alpine, La Ligue 1 et le Tour de France.

TOP 100