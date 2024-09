Le congrès « SPORTBIZ Europe » de retour à Barcelone du 8 au 11 octobre 2024, prenez vos places (en physique ou distanciel) !

Sport Buzz Business est Partenaire Média de SPORTBIZ EUROPE

Du 8 au 11 octobre 2024, Barcelone accueille une nouvelle édition du congrès « SPORTBIZ EUROPE » dédié aux professionnels du sport business.

Cette année encore, l’évènement international organisé sur 4 jours proposera de nombreuses tables rondes et moments d’échanges et networking. La première journée, les participants se retrouveront pour le traditionnel cocktail de bienvenue sur la terrasse de l’Hôtel Pulitzer.

Les principaux acteurs du sport comme la NBA, la FIFA, l’Euroleague, Fanatics, Google, Populous, Bundesliga, FIBA, 433… seront représentés et interviendront lors du congrès. Google présentera notamment l’importance de la cybersécurité pour l’avenir du sport. Le FC Séville, la Juventus, le Celta Vigo et le Sporting de Lisbonne partageront eux des idées et des stratégies innovantes pour s’adapter à l’avenir du sport.

D’une manière générale, les thématiques fortes de ce SportBiz Europe seront Fan Experience, Inspiring Brands, Content & Platforms, Innovation & Sportech, Global Audiences et AI in Sports.

Pour assister en physique à cet évènement sur les 4 jours, la billetterie est à 350€ ! Si vous ne pouvez pas vous déplacer à Barcelone, pas de panique, vous pouvez prendre le « Digital Pass » (75€) qui vous permettra de suivre les conférences en vidéos (jusqu’à 3 mois en replay) et d’utiliser l’application de networking des participants.

Pour plus d’informations sur l’évènement, rendez-vous sur le site sport-biz.com !