MLS – La compagnie aérienne Air Transat dévoile un avion aux couleurs du CF Montréal

Partenaire du CF Montréal depuis quelques mois, la compagnie aérienne Air Transat vient de dévoiler un avion aux couleurs de la franchise québécoise de Major League Soccer (MLS).

Simple et efficace. Un classique. Comme il est de coutume chez de nombreuses compagnies aériennes, Air Transat a décoré un Airbus A321LR à l’effigie du club canadien.

« Chez Air Transat, nous nous ravissons de donner une nouvelle dimension à notre partenariat avec le CF Montréal grâce à cette livrée. En faisant voyager cet appareil à travers notre réseau qui s’étend sur quatre continents, nous contribuons à positionner Montréal comme une destination incontournable sur la scène internationale, tout en faisant rayonner notre partenaire à l’extérieur du pays, » détaille Xavier Szwengler, vice-président marketing et fidélisation chez Transat, dans un communiqué.

« Nous sommes ravis de voir les couleurs de notre Club s’élever dans le ciel sur les ailes d’une compagnie aérienne aussi respectée. Cette initiative viendra renforcer notre visibilité et rejoindra nos partisanes et partisans différemment. Nous espérons que les passagères et passagers qui auront la chance de s’envoler à bord de cet avion personnalisé ressentiront la même fierté » a ajouté Eric Nadeau, vice-président et chef de la direction des revenus du CF Montréal.

