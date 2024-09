Krü Esports appartenant à Kun Agüero et Leo Messi lance son équipe de padel « Krü Padel by Taktika » pour l’Hexagon Cup

Fasse à la montée en puissance du padel à travers le monde, les argentins Leo Messi et Sergio « Kun » Agüero lancent une équipe de padel qui participera à l’Hexagon Cup.

Lancée en 2024 par les dirigeants de la Formule E (Enrique Buenaventura),cette nouvelle compétition oppose des franchises détenues par de nombreuses célébrités. L’équipe « Krü Padel by Taktika », propriété de Krü Esports (Aguero et Messi) enverra sur la piste Federico Chingotto et Claudia Jensen. L’équipe sera coachée par Maxi Sanchez.

L’équipe de Messi et Agüero sera la 7ème à rejoindre l’Hexagon Cup. Les autres franchises sont notamment détenues par Robert Lewandowski, Andy Murray, Rafa Nadal Academy, Eva Longoria,…

« Ce projet est une nouvelle façon de faire connaître les valeurs de Krü à un public plus large »

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de développer Krü dans un sport aussi dynamique que le padel, notamment aux côtés de Taktika Padel » précise Sergio Agüero dans un communiqué. « Ce projet est une nouvelle façon de faire connaître les valeurs de Krü à un public plus large, et nous sommes très motivés par ce défi. Nous sommes convaincus que Krü Padel sera à la hauteur »

La deuxième édition de l’Hexagon Cup se déroulera du 29 janvier au 2 février à la Madrid Arena.

