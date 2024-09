Quand la marque de mayonnaise Hellmann’s mise sur des activations loufoques avec le joueur NFL Will Levis

Un an après avoir annoncé la signature d’un contrat sponsoring à vie avec le joueur NFL Will Levis et son buzz « café-mayo », la marque de mayonnaise Hellmann’s mise sur le loufoque dans ses activations marketing pour le début de la saison 2024-2025.

Avec beaucoup d’autodérision, le jeune quarterback des Tennessee Titans a tourné quelques publicités décalés pour les besoin de la marque appartenant au groupe Unilever. Une campagne signée de l’agence Edelman.

Parfum de Mayonnaise

Il y a un peu plus d’un mois, Hellmann’s a mis en vente en quantité limitée le premier parfum de mayonnaise avec le « Will Levis No. 8 ».

En plus d’une vidéo digne des fausses publicités des Nuls, la marque a poussé l’idée jusqu’à produire et vendre un véritable flacon de 30 ml au prix de 8 dollars. Un parfum aux notes « audacieuses et savoureuses d’acidité, d’accord de mayonnaise, de musc et de vanille avec des nuances de café » qui a rapidement été sold out.

En 2022, le LOU Rugby avait lui lancé son parfum « l’eau de leur douche N°69 » vendu au prix de 1500€.

« Mayotivations »

A l’occasion de la reprise du championnat NFL début septembre, Hellmann’s a poursuivi dans le loufoque avec sa campagne publicitaire TV baptisée « Mayotivations » qui met en scène son ambassadeur de nouveau sur un ton léger.

Les prochaines semaines, Hellmann’s va également partir au contact direct des fans en se rendant en camping car dans certaines villes dont les équipes NFL sont mal en point afin d’organiser des évènements réconfortants pour les fans.

L’été dernier, Hellmann’s avait réalisé une vidéo façon conférence de presse pour annoncer son partenariat avec Will Levis.

https://www.tiktok.com/@will_levis/video/7270279117554175274

Un contrat de sponsoring plutôt atypique par son histoire. En 2021, Will Levis postait une vidéo sur TikTok dans laquelle il versait de la mayonnaise dans son café avant de le boire…

Et vous, quel sportif français rêveriez-vous de voir dans des publicités loufoques de ce type ? Par le passé, Sébastien Chabal a participé à quelques publicités pleines d’autodérision autour de son « personnage » viril.

