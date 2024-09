Le groupe Chiliz lance « Chiliz Sports »

Aujourd’hui, le groupe Chiliz spécialisé dans la blockchain a annoncé le lancement de « Chiliz Sports ».

Après le lancement de la plateforme Socios.com (Fan Tokens) en 2018, la société fondée par Alexandre Dreyfus que nous avons reçu dans notre podcast il y a quelques mois va développer une branche visant à connecter les marques du secteur sportif et de la technologie.

Une offre qui vient compléter la Chiliz Chain lancée en 2023 et qui héberge plus de 150 marques et organisations du sport et de la crypto.

« Au cours des six dernières années, nous avons développé non seulement une compréhension approfondie des secteurs du sport et de la crypto, mais également des connexions exceptionnelles et un réseau incomparable comprenant les plus grands noms et marques des deux secteurs » précise Daniel Maglietta, directeur commercial du football chez Chiliz et qui dirigera Chiliz Sports. « Nos partenaires existants savent à quel point notre réseau est précieux car nous favorisons les synergies et les opportunités entre eux depuis notre création. Désormais, grâce à Chiliz Sports, davantage de clubs, d’ayant-droits et de marques du sport, de la crypto et au-delà pourront accéder à notre remarquable réseau. »

« Nous connaissons très bien les clubs sportifs et ayant-droits car nous les servons ainsi que leurs fans depuis plus de six ans » rappelle Alexandre Dreyfus dans un communiqué. « Nous comprenons leurs besoins et leurs priorités, ce qui fonctionne pour eux et ce qui ne fonctionne pas, nous savons ce qui touche leur public. Nous avons également une compréhension approfondie des sociétés blockchain et crypto, car nous en sommes une. Nous connaissons leur fonctionnement, leurs objectifs et les défis auxquels ils sont confrontés. Notre objectif a toujours été de servir ces deux secteurs et de les rapprocher pour créer de la valeur. Chiliz Sports est une nouvelle étape très excitante dans cette direction. »

A lire aussi