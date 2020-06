Comment Le Coq Sportif et l’ASSE ont officialisé la prolongation de leur contrat signé jusqu’en 2025

De retour aux côtés de l’AS Saint-Etienne depuis 2015, Le Coq Sportif a officialisé aujourd’hui la prolongation de son contrat équipementier avec l’ASSE.

« L’histoire continue. Ensemble, nous ferons de demain un jour meilleur ». Sur Twitter, la marque française a publié sobrement le message ci-dessous, « L’Avenir En Vert ».

« En cette période sans précédent et alors que les liens humains sont plus précieux que jamais, nous voulions vous dire notre bonheur et notre fierté du renouvellement du partenariat entre l’AS Saint-Etienne et Le Coq Sportif. Les valeurs de solidarité nous sont communes. Nos souvenirs partagés sont faits de joies immenses, d’émotions populaires intenses et laisserons pour toujours une empreinte indélébile. Quant à l’avenir, il sera en vert, nous n’en doutons pas. Le nouveau maillot des Verts est le symbole de cette conviction : Ensemble, nous ferons de demain un jour meilleur. Merci pour votre confiance. Allez les Verts ! »

Comme nous l’a précisé Le Coq Sportif, ce nouveau contrat a été signé pour 5 saisons soit jusqu’au moins 2025.

Les intéressés se sont alors échangé des amabilités, toujours sur Twitter.

Cher @ASSEofficiel, nous avons bien reçu votre carte postale. ✉️💚 Nous vous avons préparé une vidéo best of de nos 5 dernières saisons ensemble. Nous sommes heureux de poursuivre cette aventure. #LAvenirEnVert pic.twitter.com/QuXCDPS5nc — le coq sportif (@lecoqsportif) June 4, 2020

Avant la présentation des nouveaux maillots 2020-2021 qui devrait intervenir en juillet, la marque et l’AS Saint-Etienne invitent les fans des Verts à envoyer une photo de supporter afin de former une mosaïque reconstituant le futur maillot domicile pour le lancement officiel.

Fais partie de l’histoire des Verts. 💚 Envoie-nous une photo supporter en commentaire ou en utilisant l’#LAvenirEnVert pour reconstituer le nouveau maillot des Verts ! 📸🙌 L’un d’entre vous sera sélectionné pour un live avec les joueurs de l’@ASSEofficiel ! #LAvenirEnVert pic.twitter.com/4LAUSjyRuM — le coq sportif (@lecoqsportif) June 4, 2020

« Une longue histoire nous lie déjà au coq sportif et nous sommes très heureux de la prolonger. Ce partenariat a d’autant plus de sens pour notre équipementier défend un savoir-faire français » commente Roland Romeyer, Président du directoire de l’ASSE, dans un communiqué. « Lors de ces cinq dernières années, nous nous sommes encouragés mutuellement dans nos projets de développement respectifs. Et nous avons été fiers de voir le coq sportif prendre encore une autre dimension en devenant le partenaire des équipes de France olympique et paralympique ainsi que de Paris 2024. »