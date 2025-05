Crédit Mutuel Alliance Fédérale s’engage aux côtés de la Fédération Française des Échecs (FFE) avec un nouveau partenariat pour les deux prochaines années. Le but ? Favoriser la pratique des échecs pour tous les publics et surtout les jeunes.

Via les caisses du Crédit Mutuel Enseignant, la principale entité du groupe Crédit Mutuel s’engage donc auprès du programme Class’Échecs qui initie les élèves du primaire aux échecs. Cette collaboration prévoit la distribution de 400 kits (4 000 jeux d’échecs) à 400 écoles sur 2025-2026.

En outre, ce partenariat permet également aux caisses du Crédit Mutuel de consolider leur présence auprès des clubs, ligues régionales et comités départementaux, en proposant des avantages spécifiques sur ses produits et services, notamment via une offre dédiée aux adhérents d’associations, pour soutenir leurs projets.

Et parallèlement – en tant que Partenaire majeur de la FFE – le Crédit Mutuel soutient les équipes de France adultes et jeunes, avec une visibilité de la marque sur leurs maillots. Ce soutien se concrétisera lors des grandes compétitions internationales, des stages de préparation et dans le cadre du plan de performance pour les jeunes talents.

L’Hexagone regorge de talents

Pour rappel, la France s’affirme comme une nation majeure des échecs, avec de nombreux titres et médailles, y compris chez les jeunes. Quelques exemples :

Marc’Andria Maurizzi : Champion du monde U20 en 2023 à 16 ans et plus jeune Grand Maître français à 14 ans.

Maxime Vachier-Lagrave : Champion du monde de Blitz en 2021, seul à battre Magnus Carlsen lors de l’édition 2023. Médaille d’argent au Championnat du monde de Blitz 2015 et numéro 1 mondial en Blitz (2019) et Rapide (2019).

Alireza Firouzja : Médaille d’argent au Championnat du monde de Rapide 2019 et médaille de bronze au Championnat du monde de Blitz 2021.

