Le FC Barcelone s’associe à Qloo pour booster Barça Vision

Le FC Barcelone annonce un partenariat stratégique avec Qloo, qui devient le fournisseur officiel de données de Barça Vision, la plateforme du club dédiée à la transformation de l’expérience des supporters à travers l’innovation numérique et technologique.

Grâce à sa technologie propriétaire Taste AI, Qloo fournira à Barça Vision des informations détaillées et constamment mises à jour sur les préférences culturelles, de divertissement, de style de vie et de comportement des supporters blaugrana sur les principaux marchés mondiaux.

Ces informations constitueront un atout majeur pour la mise en œuvre de stratégies commerciales, de campagnes marketing ciblées et d’expériences numériques immersives adaptées aux différents publics du club.

Ces connaissances joueront également un rôle clé dans la consolidation de sa communauté numérique, qui comprend déjà le plus grand serveur Discord du sport professionnel, avec des milliers de fans interagissant en temps réel.

Barça Vision selects @Qloo as official data provider to boost global growth through artificial intelligencehttps://t.co/KkZxm1sQMI

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 25, 2025