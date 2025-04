Hudson Reporter a passé à la loupe les coûts moyens d’un week-end de trois jours et deux nuits pour chacune des 21 courses du calendrier 2025 de Formule 1. Résultat, le Qatar est l’étape du circuit la plus abordable pour les fans pour la saison 2025.

Avec un coût total de 659,50 $ pour un billet de trois jours et deux nuits à l’hôtel, le Qatar marque assurément des points. Concrètement, les billets les moins chers coûtent 180 $ (le prix le plus intéressant après le GP d’Arabie saoudite), tandis que les billets les plus chers s’élèvent à 595 $ (les moins chers parmi toutes les courses). Parallèlement, la chambre d’hôtel la moins chère coûte 95 $ par nuit, tandis que la plus chère est à 177 $, pour une médiane de 272 $ pour deux nuits.

Le GP des Pays-Bas arrive en deuxième place avec un prix total médian de 1026,70 $. Le prix moyen des billets est le deuxième moins cher de la liste à 664,70 $, tandis que les coûts d’hébergement sont parmi les plus élevés, avec une moyenne de 362 $ pour deux nuits.

Le GP du Japon à Suzuka se classe troisième en termes d’accessibilité avec un coût total de 1041,60 $. Et cela, malgré des prix moyens de billets pourtant élevés (903,60 $). Le forfait total bénéficie en effet de coûts d’hébergement très raisonnables en terres nippones, avec des chambres disponibles dès 48 $ par nuit et une moyenne de 138 $.

Plus loin dans la liste, le GP d’Abou Dabi arrive en quatrième place avec un prix total moyen de 1078,50 $. Ce montant se répartit entre le prix moyen des billets pour trois jours à 857,50 $ et le prix de l’hôtel à 221 $ pour deux nuits. Enfin le GP des États-Unis à Austin clôture le top cinq avec un prix total médian de 1324,50 $ pour le week-end.

Pour information, la place mauvais élève revient à Bahreïn avec un total médian de 2037 $.

